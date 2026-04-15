Donald Trump mai postează o imagine cu Isus. De data aceasta, îl îmbrățișează: „Mi se pare destul de frumos!!!”

Președintele Donald Trump a distribuit o imagine generată de inteligență artificială în care Isus îl îmbrățișează FOTO: Donald Trump/ Truth Social

Președintele Donald Trump a distribuit o imagine generată de inteligență artificială în care Isus îl îmbrățișează, la doar câteva zile după ce a primit reacții negative pentru publicarea unei imagini similare în care era reprezentat ca Isus.

Imaginea, postată inițial pe X de un susținător al lui Trump, a fost redistribuită de președintele american pe platforma sa, Truth Social, miercuri.

Alături de imaginea generată de AI, Trump a scris: „Lunaticii radicali de stânga s-ar putea să nu aprecieze acest lucru, dar mie mi se pare destul de frumos!!! Președintele DJT”.

Donald Trump a postat luni, pe contul său de Truth Social, o imagine controversată, realizată cu ajutorul AI, care-l înfățișească sub forma unui „Isus” cu mantie roșie, care vindecă un bolnav, în timp ce pe fundal apar soldați americani sub formă de îngeri înaripați, avioane de vânătoare, focuri de artificii și Statuia Libertății.

Imaginea a fost postată după ce președintele SUA a avut un mesaj extrem de critic la adresa Papei Leon, pe care l-a făcut „slab și groaznic”.

Președintele Donald Trump a lansat duminică seară un atac neașteptat de dur împotriva Papei Leon al XIV-lea, declarând că nu crede că liderul american al Bisericii Catolice „face o treabă prea bună” și că „este o persoană foarte liberală”, îndemnându-l totodată să „nu mai facă pe plac Stângii Radicale.

Postarea cu Donald TRump în ipostază de Iisus Hristos a fost ștearsă ulterior de pe contul de Truth Social, după ce baza sa MAGA, de susţinători conservatori, a numit-o „dezgustătoare” și „blasfemiatoare”.