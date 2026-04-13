Cum explică Trump publicarea pozei cu el, pe post de Isus. „Am crezut că eram doctor și că era ceva legat de Crucea Roșie”

Imagine creată de AI, postată de Donald Trump pe contul său de Truth Social. Foto: Donald J. Trump/Truth Social

Donald Trump a declarat luni că poza controversată, cu el pe post de Isus, postată pe contul său de Truth Social, era, de fapt, o imagine cu el în postura de „doctor al Crucii Roșii”, informează CNN.

Ulterior, poza a fost ștearsă, la presiunile preoților și bazei de conservatori MAGA.

„Am postat-o (poza respectivă) și am crezut că eram doctor și că era ceva legat de Crucea Roșie”, le-a spus Trump reporterilor, într-o declarație făcută la Casa Albă.

Trump a adăugat că doar „cei cu fake news-uri” ar putea veni cu ideea că el a fost înfățișat ca Isus.

„Am auzit și am zis: Cum au pututu să vină cu așa idee? Imaginea sugera că eu eram un doctor care îi vindecă pe oameni. Și chiar îi fac pe oameni să se simtă mai bine”, a spus președintele Trump.

Oreședintele SUA, Donald Trump, a postat luni pe contul său de Truth Social o imagine controversată, realizată cu ajutorul AI, care-l înfățișească pe Trump sub forma unui „Isus” cu mantie roșie, care vindecă un bolnavpe, în timp ce pe fundal apar soldați americani sub formă de îngeri înaripați, avioane de vânătoare, focuri de artificii și Statuia Libertății.

Imaginea AI cu Trump pe post de Isus-vindecător a fost postată pe contul de Truth Social al lui Trump, după ce președintele SUA a avut un mesaj extrem de critic la adresa papei Leon, pe care l-a făcut „slab și groaznic”.