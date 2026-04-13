Papa Leon este primul Suveran Pontif care vizitează Algeria. De ce a ales să înceapă cu această țară turneul de 11 zile în Africa

5 minute de citit Publicat la 23:36 13 Apr 2026 Modificat la 23:36 13 Apr 2026

Peste o cincime dintre catolicii din lume se află în Africa: aproximativ 288 de milioane de persoane. Foto: Profimedia Images

Papa Leon a început, luni, un turneu de 11 zile în patru țări de pe continentul african în care va aborda teme precum pacea, migrația, dialogul între religii și justiția socială. Suveranul Pontif își dorește să „îndrepte atenția lumii către Africa”, potrivit unui oficial de rang înalt de la Vatican. Papa Leon a ales să înceapă acest turneu în Algeria, o țară necatolică, dar care are o semnificație profundă pentru el. Aceasta este locul de naștere al Sfântului Augustin, iara Papa Leon provine din ordinul care îi urmează învățăturile, relatează BBC.

Călătoria de 11 zile este a doua mare vizită externă a Papei Leon de la alegerea sa în funcție, în mai anul trecut, și reflectă importanța tot mai mare a Africii pentru catolicism.

Peste o cincime dintre catolicii din lume se află în Africa: aproximativ 288 de milioane de persoane. Este una dintre regiunile cu cea mai rapidă creștere pentru Biserica Catolică.

Vaticanul spune că cel mai recent studiu arată o „creștere remarcabilă” a numărului de catolici botezați pe continent. Nu este de mirare, așadar, că această călătorie este considerată o prioritate personală pentru Papa Leon.

De ce a ales Papa Leon să-și înceapă turneul în Algeria

Turneul amplu va include opriri în 11 orașe din patru țări: Algeria, Camerun, Angola și Guineea Ecuatorială. În total, Papa va parcurge aproape 18.000 km, efectuând cea mai mare parte a distanței în 18 zboruri.

Toate țările, cu excepția uneia, au populații catolice numeroase, însă el a ales o țară necatolică, Algeria, ca primă oprire, deoarece are o semnificație profundă pentru el.

Aceasta este locul de naștere al Sfântului Augustin, iar Papa Leon al XIV-lea este primul pontif provenit din ordinul care îi urmează învățăturile. Ideile teologului nord-african din secolul al IV-lea, precum comunitatea și smerenia, au contribuit la formarea actualului lider al Bisericii Catolice.

Papa a mers în regiunea unde Sfântul Augustin a fost episcop, cunoscută anterior ca Hippo, astăzi numită Annaba, unde va oficia o liturghie.

Aceasta marchează prima vizită a unui papă în Algeria. Într-un discurs susținut în capitala Alger, Papa Leon le-a spus liderilor politici că a venit în Africa „ca martor al păcii și speranței pe care lumea le dorește cu ardoare”, potrivit agenției Reuters.

Cu puțin timp înainte de plecarea spre Africa, Papa Leon a fost criticat dur de Donald Trump, care a spus că pontiful este „dăunător pentru politica externă”. Critica a venit după ce Papa Leon l-a criticat pe Trump pentru amenințările la adresa Iranului.

În discursul său adresat liderilor politici din Algeria, luni, liderul Bisericii Catolice a condamnat „încălcările continue ale dreptului internațional și tendințele neocoloniale”.

El a declarat, de asemenea: „Africa știe prea bine că oamenii și organizațiile care îi domină pe alții distrug lumea.”

În timpul șederii la Alger, Papa Leon a vizitat Memorialul Martirilor, unde a adus un omagiu victimelor războiului de independență al Algeriei împotriva Franței.

Dialogul cu lumea islamică a fost, de asemenea, un punct central, iar o vizită la Marea Moschee din Alger a reprezentat un moment important. La fel și oprirea la un loc de pelerinaj și rugăciune pentru musulmani și creștini, Bazilica Maicii Domnului din Africa, tot în capitala Algeriei.

În spatele statuii care o reprezintă pe Fecioara Maria de culoare, venerată în ambele religii, stă inscripția: „roagă-te pentru noi și roagă-te pentru musulmani”.

Rectorul bazilicii, părintele Peter Claver Kogh, a declarat pentru BBC că se așteaptă ca Papa Leo să „ne încurajeze în credința și misiunea noastră de a construi o lume nouă. O lume în care există pace și în care oamenii trăiesc împreună în armonie.”

Însă vizita are loc în contextul în care organizațiile pentru drepturile omului își exprimă îngrijorarea cu privire la tratamentul minorităților religioase în Algeria.

Algeria are o populație predominant musulmană sunnită. În trecut, instanțele din această țară nord-africană au condamnat la închisoare creștini și musulmani ahmadi pentru ceea ce a fost descris drept „practicarea neautorizată a cultului” sau ofensă adusă islamului.

Papa Francisc, turneu în țări măcinate de conflict

După Algeria, Papa Leo va merge în Camerun, unde conflictul din cele două regiuni anglofone va constitui fundalul vizitei.

Națiunile Unite estimează că cel puțin 6.000 de persoane au fost ucise și peste jumătate de milion au fost forțate să-și părăsească locuințele în violențele care durează de aproape un deceniu, declanșate de tensiunile dintre separatiștii vorbitori de limbă engleză și guvernul dominat de francofoni.

Bamenda, capitala regiunii Nord-Vest a Camerunului, a fost în centrul conflictului.

Aici Papa va celebra o liturghie pentru pace și justiție, pe aeroport. Localnicii speră că acest moment ar putea deveni un catalizator pentru reconciliere.

Ernestine Afanwi, o femeie de 45 de ani care a fugit din Bamenda după ce casa și magazinul i-au fost distruse, a declarat pentru BBC că, deoarece Papa este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, „știu că totul se va rezolva”.

În ultimii trei ani, ea și cei șase copii ai săi au trăit alături de alte persoane strămutate intern într-o veche fabrică degradată din capitala Yaoundé. „Dacă aș fi față în față cu Papa, i-aș spune toate problemele mele și i-aș cere să binecuvânteze acest pământ”, a spus ea.

Impactul conflictului va fi, de asemenea, un punct central al opririi din Angola, o țară care a trecut prin decenii de război civil sângeros între mijlocul anilor 1970 și 2002. Tema principală va fi pacea și reconstrucția.

Pe lângă întâlnirile cu episcopii, Suveranul Pontif va oficia o liturghie în fața a aproximativ 200.000 de credincioși, într-o țară în care între 40% și 55% din populație se declară catolică.

Prezența Bisericii Catolice în Angola datează din secolul al XV-lea, când exploratorii și misionarii portughezi au ajuns pe coasta angoleză.

În Guineea Ecuatorială, ultima țară din turneu, peste 70% din populație se declară catolică.

Justiția socială se numără printre temele pe care Papa este așteptat să le abordeze într-o țară al cărei președinte, Teodoro Obiang Nguema, se află la putere de aproape 50 de ani, fiind unul dintre cei mai longevivi lideri de stat din lume.

Criticii spun că guvernul său este unul dintre cele mai represive din regiune și acuză regimul de încălcări ale drepturilor omului, acuzații pe care autoritățile le neagă.

Pe lângă întâlnirile cu oficialii, Papa Leon este așteptat să viziteze un spital de psihiatrie și o închisoare, precum și să se întâlnească cu tineri.

Deși aceasta este prima sa vizită pastorală în Africa de la preluarea conducerii Bisericii Catolice anul trecut, Papa nu este străin de continent.

În calitate de cardinal Robert Prevost, el a vizitat mai multe țări, inclusiv Kenya și Tanzania.

Pontiful în vârstă de 70 de ani va susține aproximativ 25 de discursuri, va avea întâlniri cu lideri politici, comunități catolice locale și va participa la evenimente interreligioase.

Intensitatea turneului indică modul în care Vaticanul își prioritizează implicarea mai amplă pe continent.

Prin alegerea Africii pentru acest itinerar extins, afirmă Vaticanul, Papan Leo va consolida rolul continentului în viața catolică globală, prezentându-l ca pe un spațiu al credinței, rezilienței și creșterii viitoare.