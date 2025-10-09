Papa Leon urmează exemplul predecesorului său, Francisc. În primul său document oficial critică „dictatura economiei care ucide”

O exortație este un document papal de rang înalt și reprezintă, de obicei, un apel adresat catolicilor în jurul unei teme specifice. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a denunțat, în primul document major al pontificatului său, „dictatura” inegalității economice — denumită anterior de Papa Francisc „dictatura economiei care ucide” — și a reafirmat sprijinul Bisericii Catolice pentru ajutorarea migranților „respinși”, relatează CNN.

Documentul, care are aproximativ 40 de pagini și a fost publicat joi, fusese început de predecesorul său, Papa Francisc, care a lucrat la această critică a sistemului economic global în ultimele luni de viață.

Suveranul Pontif a spus că a fost „fericit să facă din acest document al său propriul său text”, demonstrând aceeași grijă față de cei defavorizați ca și Francisc și aceeași dorință arzătoare de a-i mobiliza pe catolici într-o mișcare pentru eradicarea sărăciei.

„Dictatura unei economii care ucide”

Primul papă american îi cheamă pe catolici să depună eforturi pentru a eradica structurile economice „nedrepte”, insistând că grija pentru cei săraci este nenegociabilă. Leon îi critică, de asemenea, pe aceia din biserică care doresc doar să predea „doctrina sănătoasă” și chiar „ridiculizează” faptele de caritate.

„Trebuie să fim din ce în ce mai angajați în rezolvarea cauzelor structurale ale sărăciei. Structurile nedrepte trebuie recunoscute și eradicate prin forța binelui, prin schimbarea mentalităților, dar și, cu ajutorul științei și tehnologiei, prin elaborarea de politici eficiente pentru schimbarea societății”, scrie Leon într-o „Exortație Apostolică” intitulată Dilexi te („Te-am iubit”).

O exortație este un document papal de rang înalt și reprezintă, de obicei, un apel adresat catolicilor în jurul unei teme specifice. Leon explică faptul că Dilexi te era pregătit de Papa Francisc în ultimele luni ale vieții sale, dar că el a fost „fericit să facă din acest document al său propriul său text”.

Exortația lui Leon citează frecvent din Francisc, inclusiv preocupările acestuia legate de inegalitate, care, spunea el, duce la o „economie care ucide”, alături de economia „picăturii de sus în jos” (trickle-down economics). Deși critica defunctului papă asupra sistemului economic global i-a adus critici din partea unor catolici din Statele Unite, Leon a arătat că împărtășește aceleași preocupări ca și predecesorul său.

Astfel, Papa Leon critică „datele pseudo-științifice” care susțin că „o economie de piață liberă” îi va scoate pe oameni din sărăcie sau că este responsabilitatea guvernului să rezolve problema.

Suveranul Pontif avertizează și împotriva tendinței unor membri ai Bisericii de a colabora cu „elita” pentru a găsi soluții în schimbul unor privilegii și siguranță pentru Biserică.

„Trebuie să continuăm, așa, să denunțăm 'dictatura unei economii care ucide'. Nu lipsesc teoriile care încearcă să justifice starea actuală a lucrurilor sau care explică faptul că gândirea economică ne cere să așteptăm ca forțele invizibile ale pieței să rezolve totul.

Totuși, demnitatea fiecărei persoane umane trebuie respectată astăzi, nu mâine, iar sărăcia extremă a tuturor celor cărora li se refuză această demnitate ar trebui să apese constant asupra conștiințelor noastre”, scrie Leon.

Suveranul Pontif le cere catolicilor să aibă grijă de migranți

Grija pentru cei săraci, explică Suveranul Pontif, include sprijinul pentru migranți, care se regăsește în Biblie, și care presupune „centre de primire a refugiaților, misiuni de frontieră” și se definește prin eforturile de a „primi, promova, proteja și integra” noii veniți într-o țară.

„Unde lumea vede amenințări, ea (Biserica) vede copii, unde sunt ridicate ziduri, ea construiește poduri. Ea (Biserica) știe că propovăduirea Evangheliei este credibilă doar atunci când se traduce în gesturi de apropiere și primire. Și știe că, în fiecare migrant respins, este însuși Hristos cel care bate la ușa comunității”, scrie Papa Leon.

Papa, născut la Chicago, oferă și un exemplu istoric grăitor, amintind munca Sfintei Frances Xavier Cabrini, o călugăriță italiano-americană care a murit în 1917 și este prima cetățeană a Statelor Unite declarată sfântă.

Leon amintește activitatea ei în sprijinirea imigranților italieni săraci care soseau în SUA la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX și, citându-l pe Ioan Paul al II-lea, remarcă faptul că acești nou-veniți erau „adesea victime ale celor lipsiți de scrupule.” Cabrini, care a fondat școli, spitale și orfelinate, a fost declarată „Protectoarea Tuturor Migranților” în 1950 de Papa Pius al XII-lea.

Deși Leon a adoptat un stil mai rezervat decât predecesorul său, el și-a exprimat îngrijorarea față de ceea ce a numit „tratamentul inuman al imigranților în Statele Unite” și se confruntă acum cu critici din aceleași medii ca și Francisc.

Într-un semn de continuitate cu predecesorul său, Leon a semnat textul despre sărăcie pe 4 octombrie, sărbătoarea Sfântului Francisc din Assisi, cel al cărui nume l-a purtat regretatul papă.

În aceeași zi în care exortația sa a fost publicată, Leon s-a întâlnit cu lideri sindicali din Chicago și și-a exprimat aprecierea pentru „primirea imigranților și refugiaților”. Vaticanul a publicat, de asemenea, mesajul său adresat unei reuniuni a rețelei Catholic Charities USA din Puerto Rico, unde i-a descris pe migranți drept „misionari ai speranței.”

Cu o zi înainte de publicarea exortației, Leon s-a întâlnit cu episcopul Mark Seitz din El Paso, Texas, un susținător proeminent al refugiaților din SUA, spunându-i acestuia că biserica „nu poate rămâne tăcută” în fața suferinței imigranților.

El i-a încurajat să-i ajute pe „frații și surorile nou-sosiți să fie martori vii ai speranței, recunoscând că au o demnitate umană intrinsecă și sunt invitați să participe pe deplin la viața comunității.”

În documentul său, Leon insistă asupra unei „opțiuni preferențiale pentru cei săraci”, menționând contribuția Bisericii Catolice din America Latină și Centrală la justiția socială, față de care, spune el, ca fost misionar în Peru, este „profund îndatorat.”