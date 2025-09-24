Papa Leon al XIV-lea a încurajat exorciștii. Suveranul Pontif a numit misiunea acestora "delicată" şi "foarte necesară"

Papa și-a reiterat "aprecierea" față de exorciști, invitându-i să-și trăiască slujba "atât ca o slujire de eliberare, cât și ca o mângâiere. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Într-un mesaj trimis Conferinței Internaționale a Asociației Exorciștilor, desfășurată la Sacrofano, lângă Roma, Italia, Papa Leon al XIV-lea le-a adresat cuvinte de încurajare celor trei sute de participanți veniți de pe toate continentele. Suveranul Pontif a numit slujba lor "delicată" și, în același timp, "foarte necesară".

Papa și-a reiterat "aprecierea" față de exorciști, invitându-i să-și trăiască slujba "atât ca o formă de eliberare, cât și ca o mângâiere, însoțindu-i pe credincioșii cu adevărat posedați de diavol cu ​​rugăciune și invocarea prezenței eficace a lui Hristos, astfel încât, prin sacramentul exorcizării, Domnul să acorde victoria asupra lui Satan". Acest mesaj subliniază importanța ritului exorcizării, dar la fel de importantă este și însoțirea credincioșilor în suferința lor, relatează La Repubblica.

Pe 25 martie, Dicasterul pentru Cler a aprobat noua constituție a Asociației Internaționale a Exorciștilor, "un semn de confirmare și încurajare pentru misiunea" unei organizații care are acum peste 1.000 de membri. Asociația Internațională a Exorciștilor este prezentă în 58 de țări, cu cifre semnificative chiar și la nivel național: în Italia sunt 340 de exorciști, 63 în Statele Unite, 48 în Mexic, 46 în Brazilia. În Europa, grupurile britanic, francez și spaniol sunt importante. Coreea de Sud a fost adăugată recent. Asociația are un secretariat central și secretariate lingvistice coordonate de preoți exorciști și promovează cursuri de formare și perfecționare atât în ​​Italia, cât și în străinătate.

Mulți vorbitori au aprofundat aspectele practice și culturale ale slujbelor de exorcizare: părintele John Szada a subliniat importanța "utilizării și a criteriilor moderne de diagnostic", monseniorul Rubens Miraglia Zani a avertizat cu privire la așa-numitele "suflete rătăcite", definite ca "iluzii demonice care folosesc manifestări spectrale", în timp ce părintele Jean-Baptiste Vian a vorbit despre riscurile asociate cu voodoo-ul, practici care includ "supunerea și consacrarea față de spirite, chiar și a minorilor".

Provocările contemporane au fost abordate și dintr-o perspectivă tehnologică și socială: criminologul Beatrice Ugolini a explicat modul în care inteligența artificială facilitează "noi instrumente magico-operaționale, tehnici de divinație algoritmică și chiar noi forme de necromanție". Părintele Francesco Bamonte a denunțat riscurile folosirii parapsihologiei, care a determinat "mai mulți preoți să lase nerezolvate multe situații grave, abandonând suferința unor oameni care aveau nevoie de un exorcist". Părintele Andrés Esteban López Ruiz a analizat mișcarea New Age, "un sistem de credințe deschis în care umanitatea și cosmosul sunt cuprinse într-o viziune holistică și relativistă".