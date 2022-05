Cum se pregătesc rușii, la Moscova, pentru momentul 9 mai

În 2022 însă, Ziua Victoriei va căpăta o semnificație specială, țara fiind blocată într-un război sângeros în Ucraina.

În mod tradițional, pe 9 mai rușii marchează înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Însă tocmai Rusia se află în prezent în postura stat de invadator și agresor, războindu-se cu ucrainenii pe același teritoriu eliberat de forțele sovietice de naziști cu peste 75 de ani în urmă.

Presa internațională anticipează că președintele Vladimir Putin și propaganda Moscovei vor încerca să înfățișeze invazia rusă a Ucrainei ca pe o nouă luptă împotriva fascismului.

Rehearsals for the Victory Day parade in Moscow on May 9. Officers participating in what Russia calls its “special military operation” in Ukraine will be saluting Putin and spectators on Monday. pic.twitter.com/esbI7yCer0