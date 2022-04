Paradă pro-Rusia cu mașini, pancarte și steaguri în inima Germaniei | Evenimentul, convocat după ce presa internațională a relatat despre masacrele de la Bucha

Evenimentul a avut loc duminică și a atras circa 900 de participanți, conform relatărilor presei.

Potrivit poliției din Berlin, acțiunea s-a desfășurat sub lozinca "Fără propagandă în școală – protecție pentru vorbitorii de limbă rusă, fără discriminare".

Cotidianul Bild a scris că marșul motorizat a fost organizat de o persoană fizică, al cărei nume nu a fost menționat.

În afara steagurilor rusești, participanții au arborat pancarte cu mesajul "Nu-i mai urâți pe ruși!".

Ei au parcurs un traseu care s-a întins de la periferiile nord-vestice ale capitalei germane până în Piața Olimpică din districtul Charlottenburg.

Un purtător de cuvânt al autorităților a declarat că evenimentul s-a desfășurat fără incidente.

Reprezentanții formațiunilor SPD (la guvernare) și CDU (opoziție) au criticat parada pro-Rusia.

Jurnalista de origine belarusă Hanna Liubakova a distribuit pe Twitter imagini de la parată, cu următorul comentariu:

"O paradă enormă de mașini cu steaguri rusești, cele mai multe dintre ele, la Berlin, în Germania. Se pare că parada în sprijinul Rusiei a adunat 5.000 de mașini. Nu se pot că presa ar fi blocată în Germania. Au acces la informații și pot vedea ce au făcut rușii în Bucha."

An enormous car parade of cars with mostly Russian flags in Berlin, #Germany, today. Reportedly, the parade in support of Russia gathered 5000 cars.



They can't complain about the media blackout in Germany. They have access to information and can see what Russians did in Bucha. pic.twitter.com/20Oco5p3RB