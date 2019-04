Părea că au relația perfectă, până să se mute în noua lor casă. Bănuiala macabră a femeii, le-a năucit întreaga căsnicie

Un băbat de 32 din Germania este suspectat de o posibilă zoofilie incestuoasă, cu câinele familiei, afirmă soția acestuia, în vârstă de 29 de ani.

Femeia explică că în cei trei ani de căsnicie, nu și-a suspectat niciodată soțul de vreun act de bestialitate, însă, totul s-a schimbat, când s-au mutat din chirie în casa lor.

”De îndată ce ne-am stabilit la casa noastră, a crescut în mod constant dorința lui de a avea un câine. Am vrut să mă concentrez mai întâi pe întemeierea unei familii, dar a ajuns în punctul în care, considera că îngrijirea unui câine ar fi un prim pas bun și am fost de acord cu asta. În cele din urmă am luat un câine ciobănesc, de sex feminin și am numit-o Molly”, a declarat femeia pentru METRO.

După adoptarea câinelui, soțul ei a început să aibă un comportament ciudat. Femeia a observat că de fiecare dată când ea și bărbatul fac amor, câinele ar fi întotdeauna în cameră. La început aceasta nu a luat în seamă, crezând că este un comportament normal al câinelui.

Însă, apoi a observat că ușa camerei este întotdeauna deschisă.

Când au încercat să facă dragoste cu ușa închisă, soțul ei ar fi spus că are nevoie la baie sau de un pahar de apă, și întotdeauna se întoarce cu câinele în cameră și închide ușa.

Câinele ar fi sărit uneori în pat, iar soțul ei o lăsa mereu acolo, spunându-i soției să o ignore.

Când femeia a spus că nu se simte confortabil, a glumit că are ”două fete în pat cu el”.