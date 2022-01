Ce se știe despre bărbatul care a dat foc Parlamentului sud-african. Clădirea devastată este scoază din uz pentru luni de zile

Este vorba despre un bărbat de aproximativ 50 de ani. El a fost prins în interiorul clădirii.

"A fost deschis un dosar penal", a precizat Thandi Mbambo, purtătoare de cuvânt a poliției.

Suspectul este vizat de acuzații de incendiere, spargere și furt.

Este de așteptat ca acesta să fie acuzat, de asemenea, în baza unei legi de protecție a locațiilor de importanță strategică.

Focul declanșat a fost atât de intens și de extins încât a putut fi adus sub control abia în cursul nopții.

Covoarele și pardoseala din lemn au alimentat flăcările și au îngreunat intervenția pompierilor.

Circa 70 de pompieri au acționat în locație, fiind ajutați, între altele, de o macara pentru a direcționa jeturile de apă către foc.

Incendiul a distrus complet porțiunea care găzduiește Adunarea Națională, camera parlamentară inferioară, iar un oficial a estimat că locația nu va mai putea fi folosită timp de mai multe luni.

Acoperișul vechii săli de plen s-a prăbușit. Daunele complete sunt în curs de evaluare.

Zona a fost izolată de autorități iar cordoanele poliției s-au întins până la piața în care au fost depuse flori în memoria arhiepiscopului Desmond Tutu, figură emblematică a mișcării anti-apartheid, notează AFP.

Ceremonia funerară a arhiepiscopului a avut loc la Catedrala St. George din oraș, cu o zi înaintea incendiului.

Parlamentul sud-african nu este în prezent în sesiune și nu au fost raportate victime în urma evenimentului de duminică.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a calificat incidentul drept "devastator" dar a estimat că activitatea forului legislativ va continua.

"Se pare că sistemul de sprinklere nu a funcționat cum trebuie dar intervenția pompierilor a salvat un bun de importanță națională", a spus el.

