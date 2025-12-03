Parlamentari, la un pas de bătaie la Sofia, după protestele masive: “Mafia murdară a ajuns în Parlament”

Confruntarea are loc la scurt timp după un protest de amploare din Bulgaria. FOTO: Captură video/Manol Peykov

O confruntare violentă a avut loc în Parlamentul bulgar, între doi deputați, în urma unor ample proteste la Sofia care au dus la retragerea proiectului de buget pentru anul 2026.

Ivaylo Mirchev, copreședinte al partidului „Da, Bulgaria”, l-a confruntat pe Delyan Peevski, liderul partidului „DPS-Un Nou început”. Tensiunile dintre cei doi au escaladat în urma unor declarații politice, potrivit Novinite.

Însoțit de colegi din propriul partid, Mirchev i-a cerut explicații lui Peevski. Ușa biroului acestuia fost deschisă inițial de Radoslav Revanski, primarul orașului Belitsa și membru al DPS, care s-a opus abordării lui Mirchev și l-a acuzat de huliganism.

„Peevski ar trebui să iasă afară! Sunați-l să vină, e cea mai curajoasă persoană care a venit!”, a strigat Mirchev, în timp ce Revanski a respins tonul lui Mirchev.

În cele din urmă, Peevski a apărut, flancat de oficialii Serviciului Național de Securitate (NSS) și membri ai DPS, inclusiv de Yordan Țonev. Când Mirchev l-a confruntat, Peevski a refuzat să intervină și s-a retras în biroul său, instruindu-l pe Mirchev să „își ia medicamentele”, în timp ce striga de după ușă „Nu urii!”.

Mirchev a răspuns cu acuzații de corupție, numindu-l pe Peevski „mafie murdară” care ar fi ajuns în Parlament și împingându-i pe cei din staff-ul de securitate.

Schimbul de replici a fost transmis în direct pe Facebook. Acțiunile lui Mirchev au fost prezentate ca un răspuns direct la atacurile anterioare ale lui Peevski, în care acesta acuza figuri ale opoziției că se aliniază cu oligarhii și că își gestionează defectuos influența politică.

Peevski s-a adresat ulterior jurnaliștilor, subliniind că doar alegătorii săi îi pot cere demisia. El a confirmat că DPS va sprijini bugetul național „dacă este bun pentru popor”, asigurându-se că toate beneficiile sociale sunt păstrate. El a prezentat opoziția ca reprezentând interese oligarhice.

Proteste masive la Sofia

Confruntarea are loc la scurt timp după un protest de amploare din Bulgaria, unde sute de mii de oameni s-au adunat pentru a cere demisia guvernului Jelyazkov.

Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea față de bugetul propus pentru 2026 și au criticat influența oligarhilor în politică, Peevski fiind considerat un simbol al corupției.

Protestul, care a fost în mare parte pașnic, a inclus marșuri pe străzile centrale ale capitalei și discursuri ale unor personalități ale opoziției, evidențiind frustrarea publică generalizată față de actuala administrație.

Mii de oameni au ieşit luni seară în stradă, la Sofia și în mai multe oraşe ale ţării, pentru a protesta faţă de planul bugetar pentru 2026, primul proiect de acest fel redactat direct în euro înainte ca Bulgaria să adopte oficial moneda unică la 1 ianuarie. Protestele au fost marcate de tensiuni şi incidente violente.