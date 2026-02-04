Parlamentul European reia discuțiile pe acordul comercial cu SUA, după ce Donald Trump a dat înapoi în criza Groenlandei

Foto: Getty Images

Parlamentul European a anunţat, miercuri, că reia examinarea acordului comercial al UE cu SUA, după ce Donald Trump a dat înapoi în amenințările sale cu privire la Groenlanda, relatează AFP şi Reuters, citate de Agepres.

Europarlamentarii sunt gata „să avanseze rapid, cu condiţia ca SUA să respecte integritatea teritorială şi suveranitatea Uniunii şi a statelor sale membre”, a declarat social-democratul Bernd Lange, preşedintele Comisiei pentru Comerţ Internaţional (INTA) a Parlamentului European.

Legislativul european a îngheţat examinarea acestui acord în urmă cu două săptămâni, în semn de protest faţă de ameninţările preşedintelui american privind Groenlanda, teritoriu autonom danez.

Reluarea lucrului la acord „nu este un cec în alb, ci un semnal al unei voinţe generale de a angaja dialogul”, a precizat Bernd Lange, eurodeputat german.

Europarlamentarii au convenit să adauge în text posibilitatea de a suspenda „aplicarea acordului în orice moment dacă interesele, securitatea sau integritatea teritorială a Europei sunt ameninţate”.

Miercuri, eurodeputaţii au apreciat, de asemenea, că sunt „inacceptabile” taxe vamale care pot atinge 50% pentru produse europene din oţel şi aluminiu.

„Atâta timp cât aceste taxe vamale nu vor fi readuse la 15%, nu se pune problema de acces fără taxe vamale pentru oţelul şi aluminiul american pe piaţa europeană”, a avertizat Bernd Lange.

Uniunea Europeană a încheiat, în vară, acest acord comercial cu SUA, care prevede taxe vamale de 15% pentru produsele europene care intră în SUA şi elimină taxele vamale pe o serie de produse americane care ajung pe piaţa UE.

Eurodeputaţii ar putea să se pronunţe asupra acestui acord la sfârşitul lui februarie în comisie, apoi în săptămânile viitoare în sesiune plenară.