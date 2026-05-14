Parlamentul rus a aprobat o lege care îi permite lui Vladimir Putin să invadeze alte țări

1 minut de citit Publicat la 17:59 14 Mai 2026 Modificat la 17:59 14 Mai 2026

Duma de Stat a Rusiei a aprobat o lege care permite folosirea forțelor armate „pentru a proteja cetățenii ruși din străinătate” FOTO: Getty Images

Duma de Stat a Rusiei a aprobat o lege care permite folosirea forțelor armate „pentru a proteja cetățenii ruși din străinătate”, ceea ce îi oferă, de facto, lui Vladimir Putin posibilitatea de a invada alte țări.

Parlamentarii ruși au adoptat o lege care autorizează oficial Kremlinul să desfășoare trupe în afara țării pentru a „proteja cetățenii ruși”, oferindu-i în practică președintelui rus Vladimir Putin autoritatea de a invada state străine, relatează Euronews.

Potrivit documentelor Dumei de Stat, „proiectul de lege a fost elaborat pentru a proteja drepturile cetățenilor ruși în cazul arestării, reținerii, urmăririi penale sau altor forme de acțiuni judiciare împotriva lor, în baza deciziilor unor instanțe străine cu jurisdicție penală, conferită de alte state fără participarea Rusiei”.

Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Rusiei, a declarat că „«justiția» occidentală s-a transformat într-o mașină represivă pentru a se ocupa de cei care nu sunt de acord cu deciziile impuse de oficialii europeni”.

„În aceste condiții, este important să facem tot posibilul pentru ca cetățenii noștri din străinătate să fie protejați”.

Putin a folosit argumentul fals al „protejării populației vorbitoare de limbă rusă și a cetățenilor ruși” atât pentru invazia estului Ucrainei și anexarea unilaterală a Crimeei în 2014, cât și pentru războiul total declanșat de Moscova împotriva Ucrainei la începutul anului 2022.

Andrei Kartapolov, șeful Comisiei de Apărare a Dumei de Stat, a susținut că legislația propusă ar „contracara campania de rusofobie scăpată de sub control care continuă în străinătate”.

Noul proiect de lege alimentează avertismentele oficialilor europeni potrivit cărora Rusia reprezintă o amenințare militară directă pentru vecinii săi.

Atacurile continue ale Moscovei cu rachete și drone asupra Ucrainei au făcut deja ca arme rusești să pătrundă pe teritoriul NATO, determinând statele europene să își consolideze capacitățile de apărare ca răspuns.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat în aprilie că măsurile represive online ale Rusiei și toate restricțiile care interzic platformele populare de mesagerie ar putea reprezenta un preludiu pentru mobilizarea recruților și o nouă ofensivă, fie împotriva Ucrainei, fie împotriva statelor baltice.

Moscova însăși a emis numeroase amenințări la adresa țărilor baltice încă de la începutul invaziei sale în Ucraina.

La începutul acestei săptămâni, guvernul suedez a anunțat că va continua planul de înființare a unei noi agenții de spionaj care să vizeze amenințările externe, ca parte a unei reevaluări mai ample generate de războiul Rusiei din Ucraina.