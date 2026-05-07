Rușii au atacat din nou la granița României. O dronă a intrat în spațiul aerian național. Avioanele F-16 au fost ridicate

Rușii au atacat din nou la granița României. O dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Chilia. Foto: Getty Images

Rușii au atacat cu drone din nou joi dimineață, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, lângă granița cu România. O dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Chilia, a comunicat Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele radar au urmărit evoluția unei drone în dreptul localităților Chilia și Ismail, deasupra teritoriului ucrainean.

Pentru monitorizarea situației aeriene, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat la ora 08.37 din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 08.40 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ministerul Apărării precizează că radarele de la sol au detectat pătrunderea dronei, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia.

Alerta aeriană a încetat la ora 09.40.

MApN condamnă ferm atacurile Rusiei, pe care le califică drept acțiuni iresponsabile, contrare normelor de drept internațional. Ministerul avertizează că astfel de atacuri generează riscuri la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Instituția mai precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea.