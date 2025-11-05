Partidul extremist AfD este acuzat oficial, în Bundestag, că „adăpostește o celulă pro-rusă” în interiorul său

1 minut de citit Publicat la 22:19 05 Noi 2025 Modificat la 22:19 05 Noi 2025

Șefa AfD, Alice Weidel. Foto: Getty Images

Partidul german de extremă dreapta, AfD, a fost acuzat, miercuri că adăpostește „o celulă pro-rusă în adormire” și că folosește proceduri parlamentare pentru a transmite Rusiei informații delicate despre Germania, relatează AFP, citată de Agerpres.

În octombrie, principalul partid de opoziţie a fost criticat pentru întrebările sale parlamentare „problematice” privind infrastructura critică şi forţele armate, cu scopul de a transmite informaţii confidenţiale către Rusia. La cererea conservatorilor (CDU/CSU) şi a social-democraţilor (SPD), membri ai coaliţiei de guvernare, Bundestagul a dezbătut, miercuri, impactul legăturilor AfD cu Rusia asupra intereselor de securitate ale Germaniei.

Întrebările parlamentare adresate de AfD vizează în detaliu livrările de arme către Ucraina, centralele electrice, producţia de drone şi bazele Bundeswehr, a menţionat Marc Henrichmann, preşedintele comisiei de control asupra serviciilor de informaţii.

„Ce legătură au aceste întrebări detaliate cu activitatea parlamentară? Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru despre duşmanii săi? Cred că da”, a denunţat deputatul conservator.

Cu Kremlinul, „legăturile nu ar putea fi mai strânse”, a continuat el, referindu-se la o „celulă pro-rusă în adormire” din cadrul AfD şi invocând mai mulţi membri care ar fi participat la aceasta. Partidul în cauză a respins acuzaţiile, pe care le-a numit „răuvoitoare”, deși nu a reușit să ofere vreun contra-argument.

„Dacă ar fi fost ceva adevărat, ne-aţi fi închis de mult timp”, a răspuns Markus Frohnmaier, vicepreşedintele grupului parlamentar AfD.

„Guvernul federal a răspuns la întrebările noastre, iar răspunsurile sunt disponibile publicului”, a adăugat deputatul Stefan Keuter (AfD), precizând că aceasta este o dovadă a naturii inofensive a solicitărilor parlamentare.

După obținerea unui loc doi istoric la alegerile federale din februarie, AfD se află, acum, în faţa conservatorilor cancelarului Friedrich Merz în mai multe sondaje.

Acest partid politic vrea să „submineze interesele de securitate germane şi este un pericol real pentru democraţia noastră”, a spus şi social-democrata Sonja Eichwede.

Dezbaterea parlamentară s-a concentrat, de asemenea, asupra planurilor parlamentarilor de extremă dreapta de a călători în Rusia.

Frohnmaier îşi anunţase intenţia de a vizita Rusia în primăvară, invocând necesitatea de a menţine un dialog deschis cu regimul de la Kremlin, după care a renunţat la acţiune. Rusia este acuzată, în ciuda negărilor sale, de o vastă campanie de spionaj, dezinformare şi sabotaj în Germania şi în alte părţi ale Europei.