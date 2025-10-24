Patru oameni au murit într-o gară din Ucraina după ce un bărbat a detonat o grenadă pe peron

Patru oameni au murit într-o gară din Ucraina după ce un bărbat a detonat o grenadă pe peron . Sursă foto: CNN

Autoritățile ucrainene au transmis că patru oameni au murit, vineri, după ce un bărbat a detonat o grenadă pe peronul unei gări din Ovruci, în regiunea Jîtomîr. Victimele sunt atacatorul, o poliţistă şi doi civili care aşteptau trenul. Alţi 12 oameni au fost răniţi, conform Euronews.com.

Un bărbat a detonat o grenadă în timpul unui control al documentelor, ucigând o femeie polițistă de frontieră și doi civili. Presa internă a relatat că dispozitivul era o grenadă de mână. Autorul atentatului a murit ulterior într-o ambulanță, a declarat Serviciul de Grăniceri de Stat.

Cine era atacatorul

Bărbatul care a detonat dispozitivul era un rezident în vârstă de 23 de ani al orașului Harkov, din nord-estul Ucrainei, au declarat autoritățile.

Până în prezent, nu a fost stabilită nicio legătură între explozie și războiul în desfășurare al Rusiei în Ucraina.

Forțele de ordine, inclusiv direcția generală a poliției naționale, se află la fața locului și se desfășoară o anchetă, a declarat Ivanna Siletska, ofițer de presă al forțelor de poliție din regiunea Jitomir.

„Toate circumstanțele incidentului sunt în curs de stabilire”, a declarat Siletska.