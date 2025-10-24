Declarație ciudată de la Kremlin, după ce Trump a anulat întâlnirea cu Putin: "N-a vorbit nimeni de summit, nimeni nu l-a menționat"

2 minute de citit Publicat la 14:49 24 Oct 2025 Modificat la 14:49 24 Oct 2025

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului (în dreapta jos în fotografie) a spus că "n-a vorbit nimeni" de un summit Trump - Putin. Sursă foto: Hepta

Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, a dezvăluit perspectiva Moscovei, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că nu se mai întâlnește în viitorul apropiat cu omologul rus, Vladimir Putin.

Summit-ul Trump - Putin a fost anunțat în premieră de liderul de la Washington, joia trecută, după o discuție telefonică de două ore cu Putin.

Discuția a precedat primirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, o zi mai târziu.

Trump a indicat Budapesta ca loc al întâlnirii bilaterale, iar Putin s-a declarat imediat de acord, potrivit celor declarate la momentul respectiv de Iuri Ușakov, consilier al președintelui rus.

Premierul ungar Viktor Orban și-a declarat entuziasmul și a precizat că începe pregătirile pentru primirea celor doi lideri.

Înaintea anulării summit-ului Trump - Putin a fost anulată întâlnirea Rubio - Lavrov

Lucrurile păreau că decurg favorabil, până la convorbirea telefonică purtată la începutul săptămânii de șefii diplomațiilor americană și rusă, Marco Rubio și Serghei Lavrov.

Cei doi trebuiau să se întâlnească pentru a pregăti summit-ul Trump - Putin, dar întâlnirea a fost anulată, după ce partea rusă a iritat Washingtonul cu pretențiile sale maximaliste pentru oprirea războiului din Ucraina.

După anularea întâlnirii Rubio - Lavrov, însuși Trump a anunțat anularea summit-ului cu Putin.

"De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem discuții bune, care nu duc însă nicăieri", a declarat Trump, miercuri, optând să impună, în cele din urmă, sancțiuni asupra producătorilor ruși de petrol Rosneft și Lukoil, ale căror afaceri alimentează "mașinăria de război" a Moscovei.

După ce atenția internațională a fost focalizată de summit-ul Trump - Putin, Kremlinul a conchis, vineri, că subiectul, de fapt, n-a existat

"Nimeni nu a menționat summitul. Și nimeni nu a discutat despre acesta. Este un prim aspect.

În acest sens, era foarte dificil să se perturbe ceva despre care nu existau acorduri concrete.

Nici Trump, nici Putin nu au discutat despre acest lucru, ei nu doresc să piardă timpul în zadar. Și nu vor să se întâlnească doar de dragul întâlnirii.

Pentru ca întâlnirea lor să fie fructuoasă, este necesar ca la nivelul ministrului de externe ai Rusiei și al secretarului de stat al SUA să se facă niște pregătiri, așa cum au stabilit șefii de stat.

Președintele Trump a declarat că, în acest moment, a încetat să se mai gândească la organizarea summit-ului. În același timp, în ultimele două zile, el a repetat de mai multe ori că nu îl exclude", a spus Dmintri Peskov.

Trump a optat să sancționeze industria petrolieră rusă, Putin a replicat spunând că țara sa "nu se va lăsa îngenunchiată", iar Peskov a fost rezervat pe acest subiect.

"În prezent, sunt analizate sancțiunile care au fost stabilite și făcute publice. Și, bineînțeles, vom face ceea ce corespunde cel mai bine intereselor noastre", a spus Peskov, fără a detalia cum ar arăta răspunsul Rusiei.

Kremlin: Kievul refuză accelerarea negocierilor și este stimulat de protectorii săi europeni

El a acuzat, din nou, UE că pune bețe în roate demersurilor vizând pacea în Ucraina și a spus că regimul de la Kiev refuză negocierile.

Asta, după ce președintele Volodimir Zelenski a spus, aproape în fiecare declarație publică din ultimele zile, că e gata să se întâlnească cu Vladimir Putin "în orice format".

"Considerăm că este o pauză, o pauză prea lungă, care a apărut din cauza refuzului regimului de la Kiev de a intensifica acest proces de negociere. Și, desigur, această reticență este încurajată în toate modurile posibile, în primul rând de protectorii europeni ai regimului de la Kiev", a spus Peskov.