Pentagonul ia noi măsuri pentru a restricționa accesul presei. „Coridorul Corespondenților” a fost închis

Pentagonul. Foto: Getty Images

În ciuda recentei mustrări a unui judecător federal, Pentagonul a anunțat un nou set de restricții asupra corpului de presă care relatează în mod regulat despre armata americană. Schimbările vor reduce și mai mult accesul zilnic al presei, erodând în cele din urmă înțelegerea publicului despre ceea ce face armata. Conform noilor reguli, anunțate luni, „Coridorul Corespondenților” din interiorul Pentagonului, unde jurnaliștii au lucrat timp de decenii, a fost închis. Pentagonul spune că un spațiu de lucru înlocuitor va fi amenajat, la un moment dat, într-o locație „anexă” îndepărtată, scrie marți CNN.

Unii reporteri veterani ai Pentagonului au sugerat imediat că schimbările au fost represalii, venind la trei zile după ce The New York Times a obținut o ordonanță permanentă împotriva unui set anterior de restricții impuse de Pentagon. În acest caz, judecătorul districtual superior al SUA, Paul Friedman, a declarat că Pentagonul a încălcat Primul Amendament.

The Times a declarat că noul plan de luni „nu respectă ordinul judecătorului. Acesta continuă să impună restricții neconstituționale presei. Ne vom întoarce în instanță”.

Asociația de Presă a Pentagonului, care reprezintă aproximativ o sută de jurnaliști care relatează în mod regulat despre armata americană, a numit schimbările „o încălcare clară a literei și spiritului” hotărârii de săptămâna trecută.

„Într-un moment atât de critic, ne întrebăm de ce alege Pentagonul să restricționeze libertățile vitale ale presei care ajută la informarea tuturor americanilor”, a declarat asociația.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, susține că Departamentul Apărării are în vedere „considerații de securitate”.

„Departamentul își menține angajamentul față de transparență și față de colaborarea cu jurnaliști acreditați care relatează despre Departament și despre armata americană. Departamentul este în egală măsură dedicat securității Pentagonului și protecției bărbaților și femeilor care lucrează acolo. Politica revizuită reflectă ambele angajamente”, a scris el pe X.

Criticii spun că retorica Pentagonului despre „transparență” maschează un efort continuu de a ataca mesagerul și de a limita controlul.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a promis că va urmări penal persoanele care furnizează informații și a defăimat instituțiile de știri pe care le consideră părtinitoare, canalizând cuvintele președintelui Donald Trump, omul care l-a numit în funcție.

Biroul său de presă a încercat să înlocuiască reporterii independenți cu personalități media pro-Trump hiper-partizane.

În septembrie anul trecut, Pentagonul a lansat o nouă politică de acreditare a presei care a contestat capacitatea reporterilor de a aduna liber informații, de exemplu, prin scurgeri de informații din surse din interiorul armatei.

Avocații din domeniul presei au avertizat că regulile revizuite ar putea incrimina reportajele de rutină. Așadar, în loc să se conformeze, jurnaliștii și-au depus în masă acreditările, lăsând „Coridorul Corespondenților” gol. The Times a intentat un proces în decembrie pentru a obține revocarea regulilor.

Între timp, operațiunea de presă a lui Hegseth a primit cu bucurie influenceri și comentatori din mass-media MAGA, care au luat locul agențiilor de știri tradiționale. În scurt timp însă, unele dintre aceste personalități au început să se plângă și de lipsa de transparență din partea Pentagonului.

Acum, conform anunțului făcut luni de Parnell, spațiul de lucru este complet interzis jurnaliștilor. Acest lucru este semnificativ, deoarece hotărârea judecătorului prevedea în mod specific că accesul reporterilor de la Times trebuia restabilit.

A avea un spațiu de lucru în interiorul celor cinci pereți legendari ai Pentagonului nu este doar o chestiune de comoditate, ci permite reporterilor să mențină un contact regulat cu oficialii militari. Foștii secretari ai apărării din ambele partide au recunoscut valoarea unor astfel de interacțiuni, dar Hegseth pare să considere presa ca un risc pentru securitate.

Parnell a afirmat luni seară că schimbările au fost „în conformitate cu hotărârea instanței”.

„Un spațiu de lucru nou și îmbunătățit pentru presă va fi înființat într-o anexă în afara Pentagonului, dar tot pe terenul Pentagonului, și va fi disponibil când va fi gata”, a spus el.

De asemenea, el a anunțat că „tot accesul jurnaliștilor la Pentagon va necesita însoțire de personal autorizat al Departamentului. Deținătorii de acreditări vor continua să aibă acces la Pentagon pentru briefing-uri de presă programate, conferințe de presă și interviuri aranjate prin intermediul birourilor de relații publice”.

„Accesul este deosebit de important atunci când sunt în joc vieți militare”, a scris Barbara Starr, o fostă studentă CNN care a relatat de la Pentagon timp de mai bine de două decenii, într -un eseu din toamna trecută .

„Reporterii pun întrebări și, da, trag la răspundere persoanele aflate la putere”, a scris Starr.

Celor care ar putea spune că restricțiile impuse de Hegseth nu contează, ea le-a scris: „Gândiți-vă la asta: dacă aveți un fiu sau o fiică în serviciu, nu vreți să știți totul? Nu doar ce vă spune guvernul. Atunci puteți da dovadă de bună cetățenie și puteți trage propriile concluzii”.

Înainte de anunțarea celor mai noi restricții, luni, reporteri de la CNN, Reuters și alte câteva agenții de știri importante au solicitat, de asemenea, restabilirea acreditărilor lor, invocând hotărârea judecătorului.

„În urma hotărârii federale de vineri care a confirmat accesul presei la armata americană, CNN solicită restituirea acreditărilor noastre de la Pentagon. Vom continua să relatăm despre armata americană așa cum am făcut-o, precum și despre alte departamente din cadrul guvernului american, așa cum este garantat de Primul Amendament”, a declarat CNN într-un comunicat.