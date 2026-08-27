Pentagonul plăteşte cinci companii cu 2,2 miliarde de dolari pentru construirea unor reactoare nucleare mici în bazele militare din SUA

Pentagonul plăteşte cinci companii cu 2,2 miliarde de dolari pentru construirea unor reactoare nucleare mici. Foto: Getty Images

Armata SUA a anunțat miercuri că va acorda contracte în valoare de până la 2,2 miliarde de dolari către cinci companii pentru construirea și operarea unor reactoare nucleare de mici dimensiuni în baze militare. Se speră că acestea vor alimenta, în viitor, instalații situate în zone izolate, notează Reuters.

Așa-numitele microreactoare sunt centrale nucleare de dimensiuni reduse, fabricate în uzină, despre care dezvoltatorii afirmă că vor putea fi transportate cu ușurință și vor genera fiecare o putere de până la 20 de megawați.

Armata consideră că dezvoltarea acestora în cadrul unui program numit Janus ar putea, într-o bună zi, să contribuie la alimentarea cu energie a unor baze militare izolate, precum cele din Alaska sau de pe diverse insule. Programul își propune să instaleze primul reactor până în septembrie 2028.

Companiile și bazele selectate de Armată

Antares Nuclear Inc. la Fort Bragg, Carolina de Nord BWXT Advanced Technologies LLC la Fort Campbell, Kentucky General Atomics Electromagnetic Systems la Fort Hood, Texas Radiant Industries Inc. la Fort Benning, Georgia Westinghouse Government Services la Fort Drum, New York

Armata nu a precizat ce sume vor fi alocate fiecărei companii. Totuși, Radiant a anunțat că va primi până la 750 de milioane de dolari pentru a dezvolta și implementa 15 dintre reactoarele sale de tip Kaleidos în cadrul acestui program.

Un reprezentant al Armatei a declarat că reactoarele vor trebui să respecte toate normele de mediu și de siguranță aplicabile reactoarelor comerciale, însă a precizat că acestea vor fi reglementate de Armată, nu de Comisia de Reglementare Nucleară a SUA (NRC), instituția care supervizează reactoarele comerciale.

„Ideea de bază este că, la finalul acestui proces, urmărim să obținem un produs comercial”, a declarat Jeff Waksman, adjunctul principal al secretarului asistent al Armatei pentru instalații, energie și mediu.

Mike Starrett, directorul comercial al Radiant, a declarat că acest contract (din cadrul programului Janus) este esențial pentru extinderea activității companiei, astfel încât aceasta să poată răspunde, în cele din urmă, nevoilor clienților comerciali – precum centrele de date – în jurul anului 2030.

Microreactoarele ar fi mai scumpe decât cele convenționale

Criticii microreactoarelor susțin că acestea vor fi costisitoare în comparație cu reactoarele convenționale. Waksman a precizat că nimeni nu se așteaptă ca microreactoarele să aibă costuri mai mici decât centralele convenționale. „Ceea ce încercăm să facem aici, cu Janus este să stabilim concret cum putem reduce aceste prețuri”, a declarat Waksman.

În prezent, Armata plătește aproximativ 40 de cenți pe kilowatt/oră pentru alimentarea cu energie a instalațiilor din regiunea arctică, costuri pe care speră să le reducă, a menționat Waksman. De asemenea, armata anticipează că sectorul privat va mobiliza mai multe fonduri pentru aceste reactoare decât guvernul federal și că programul va contribui la atragerea respectivului capital.

Starrett a explicat că, întrucât reactoarele containerizate ale companiei Radiant pot fi transportate direct la client, ​​eliminând astfel costurile de transport al energiei, prețul final va fi cuprins între 20 și 30 de cenți pe kilowatt/oră.