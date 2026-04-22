Pentagonul vrea 54 de miliarde de dolari pentru drone autonome. Experții avertizează: armata nu e pregătită

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Pentagonul urmărește o creștere de peste o sută de ori a finanțării pentru un program de război autonom cu drone, potrivit documentelor bugetare publicate săptămâna aceasta, semnalând o reorientare majoră către războiul bazat pe inteligență artificială, scrie The Guardian.

În bugetul pe 2027, Pentagonul a solicitat peste 54 de miliarde de dolari pentru finanțarea Grupului pentru Război Autonom al Apărării (Defense Autonomous Warfare Group), o creștere de 24% față de anul trecut.

O prezentare generală a bugetului descrie acești bani ca fiind destinați „sistemelor autonome și operate de la distanță în aer, pe uscat și deasupra și sub nivelul mării”, inclusiv programului „Drone Dominance” (Dominația dronelor).

Suma depășește jumătate din întregul buget de apărare al Marii Britanii. Într-un articol de opinie publicat ieri, fostul director CIA David Petraeus a numit-o „cel mai mare angajament financiar din istorie pentru războiul autonom.”

Cu toate acestea, Petraeus și alții au avertizat că armata americană și companiile de inteligență artificială sunt în mare parte nepregătite pentru riscurile și responsabilitățile războiului autonom.

„Cred că orice companie de IA ar trebui să fie destul de îngrijorată de viitorul armelor cu inteligență artificială”, a declarat Jeffrey Ladish, directorul Palisade Research și fost cercetător în securitate la Anthropic. Ladish a spus că sistemele autonome ar putea schimba dinamica confruntărilor militare, făcând evenimente precum loviturile de stat mai ușor de realizat și mai frecvente.

„Evaluatorii continuă să descopere vulnerabilități exploatabile chiar și în cele mai avansate sisteme”, a declarat Peter Wallich, fost oficial al Institutului Britanic de Securitate în Domeniul IA, care consiliază Inițiativa pentru Riscul IA de la MIT.

„Toate sistemele de IA de frontieră testate de Institutul Britanic de Securitate în Domeniul IA în decembrie aveau breșe exploatabile în mecanismele de siguranță… într-un context militar, aceste deficiențe ar putea pune în pericol atât militarii, cât și civilii.”

Pentagonul se află de luni de zile într-un conflict cu compania de inteligență artificială Anthropic, după ce aceasta a încercat să îi interzică utilizarea modelului său pentru supraveghere în masă sau pentru arme letale complet autonome.

În prezentarea cererii bugetare, Pentagonul și-a reiterat angajamentul de a obține „cele mai recente modele de la cele mai importante laboratoare americane de IA de frontieră” pentru a fi utilizate în cadrul Departamentului Apărării.

Grupul pentru Război Autonom al Apărării (DAWG) este un departament nou-creat în cadrul Pentagonului. Acesta a absorbit o inițiativă anterioară din era Biden, care viza achiziționarea de drone cu cost redus pentru utilizarea în eventuale conflicte viitoare din Pacific.

Nu este clar dacă banii vor fi cheltuiți pentru achiziția de tehnologii existente sau pentru dezvoltarea unora noi. Oficiali americani au descris scopul grupului ca fiind colaborarea cu sectorul privat pentru testarea diferitelor sisteme de drone autonome, cu obiectivul de a dezvolta și integra aceste tehnologii în armată.

Finanțarea vine pe fondul eforturilor în curs ale SUA de a-și separa ecosistemul de tehnologie militară de China, după ce în decembrie au fost introduse interdicții ample asupra dronelor și componentelor fabricate în China.

Olaf Hichwa, cofondator și director tehnologic al Neros Technologies, un producător american de drone, a declarat că vede acești bani ca pe un semn pozitiv că Pentagonul răspunde la evoluția rapidă a tehnologiilor de pe câmpul de luptă, în special de pe frontul ucrainean.

„Ce mă entuziasmează e că Pentagonul pare să ia în serios feedback-ul de pe câmpul de luptă, din Ucraina, de la Centcom și din toată lumea. Este un vot de încredere clar pentru dronele mici și sper că banii vor fi cheltuiți pe sisteme utile”, a precizat el.

A adăugat însă că speră ca fondurile să fie direcționate către inovații dovedite: „Cred că Departamentul de Război ar avea de câștigat dacă ar pune un accent mai mare pe autonomia utilă. Uneori cumpărăm ce arată bine într-un demo, pentru că cine nu adoră un demo cu un roi de drone care impresionează o grămadă de generali pe o bază militară.

Dar viziunea mea optimistă e că DAWG va ști să separe tehnologia spectaculoasă de demo de tehnologia utilă, gata pentru câmpul de luptă, mai ales în zona autonomiei.”

Rămân întrebări deschise privind modul în care SUA ar putea dezvolta capabilități de luptă autonomă și ce ar presupune acest lucru.

Articolul de opinie al lui Petraeus a menționat că SUA nu au o doctrină militară pentru desfășurarea formațiunilor autonome – cum ar fi roiurile de drone. Aceste tehnologii sunt în curs de dezvoltare, de exemplu de către compania ucraineană de software Swarmer.

Petraeus a sugerat, de asemenea, că liderii militari ar avea nevoie de o pregătire substanțială pentru a gestiona și coordona sistemele autonome.

Există un ecosistem în creștere de companii americane de tehnologie pentru drone care ar putea beneficia de pe urma acestei finanțări. Printre ele se numără jucători consacrați precum Anduril, fondată de Palmer Luckey, dar și startup-uri precum Neros, Skydio și Powerus, o nouă companie de tehnologie pentru drone susținută de cei doi fii mai mari ai lui Donald Trump.

Unii experți au sugerat că banii ar putea fi cheltuiți mai bine în altă parte. Kristofer Harrison, fost specialist pe Rusia în cadrul Departamentului de Stat, a spus că finanțarea „pare un fond de buzunar pentru Anduril” și a sugerat că SUA ar avea mai mult de câștigat dacă ar colabora cu producătorii ucraineni de drone, care fabrică drone mai ieftine și în volume mai mari decât startup-urile americane.

„În loc să investim în tehnologie ucraineană care e testată pe câmpul de luptă chiar în momentul de față, îl ajutăm pe Peter Thiel să-și umple buzunarele cu drone hiperspecializate care nu au fost testate niciodată în luptă”, a spus el.

Pentagonul a fost contactat pentru comentarii.