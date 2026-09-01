Pentru prima oră, energia solară depășește cărbunele ca principală sursă de energie a Chinei

Panourile fotovoltaice sunt acum principala sursă de energie a Chinei, depăşind cărbunele. FOTO: Getty Images

Panourile fotovoltaice sunt acum principala sursă de energie a Chinei, depăşind cărbunele, ceea ce reprezintă o etapă cheie pentru boom-ul energiei verzi în China, cel mai mare emitent mondial de gaze cu efect de seră.



Postul public de televiziune, citând datele furnizate de organismul oficial National Energy Administration (NEA), a anunţat că, la finele lunii iulie, capacitatea instalată de producţie de energie fotovoltaică a ajuns la 1.286 de gigawaţi sau 1.286 miliarde de kilowaţi, adică 31,5% din capacitatea totală instalată de producţie de electricitate a Chinei.

În schimb, capacitatea instalată de producţie de energie pe bază de cărbune se situa la 1.285 miliarde de kilowaţi.



"Pentru prima dată, capacitatea instalată de producţie de energie fotovoltaică a depăşit energia pe bază de cărbune, devenind cea mai mare sursă de energie din China", a subliniat National Energy Administration (NEA), scrie Agerpres care citează Bloomberg.



Cărbunele a fost principala sursă de producţie de energie a Chinei timp de decenii şi un factor cheie al emisiilor sale poluante. Însă, producţia Chinei de energie pe bază de cărbune a scăzut cu aproape două procente în 2025, în pofida creşterii cererii de energie. Aceasta a fost prima scădere în şase ani, unii analişti afirmând că a fost prima dată când producţia de energie pe bază de cărbune a coborât în acelaşi timp cu creşterea cererii de energie.



În paralel, China a înregistrat o creştere explozivă a instalării de capacităţi de producţie de energie regenerabilă. Datele furnizate de China Electricity Council arată că, anul trecut, ţara a instalat capacităţi record de producţie de energie fotovoltaică, 315 gigawaţi, şi capacităţi eoliene de 119 gigawaţi, acestea reprezentând peste 80% din capacitatea totală de producţie de energie electrică nou instalată.



Însă ritmul record al instalării de capacităţi de producţie de energie regenerabilă în China a încetinit semnificativ în acest an, după ce o revizuire a politicilor a pus capăt veniturilor garantate pentru energia generată de parcurile eoliene şi fotovoltaice. În primele şapte luni din acest an, China a adăugat 86 de gigawaţi de energie fotovoltaică, după ce a instalat 93 de gigawaţi numai pe parcursul lui mai 2025, ultima lună înainte de intrarea în vigoare a noilor politici.



Conform celui de-al 15-lea Plan Cincinal (2026 - 2030), China îşi propune să ajungă la o producţia anuală de energie regenerabilă de 6.000 de miliarde de kilowaţi-oră în 2030, în timp ce producţia de energie eoliană şi fotovoltaică ar urma să depăşească 4.000 de miliarde de kilowaţi-oră.