Percheziții la socialiștii lui Igor Dodon. Peste 250 de descinderi în toată Republica Moldova

Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind pregătirea de dezordini și destabilizări în masă. sursa foto: Facebook / Poliția Republicii Moldova

Peste 250 de percheziții au loc, luni dimineață, în mai multe localități din Republica Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind pregătirea de dezordini și destabilizări în masă, coordonate din Federația Rusă prin intermediul unor elemente criminale, anunță Poliția din Republica Moldova.

„Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) «Fulger» și angajaților Serviciului de Informații și Securitate, au descins, în această dimineață, cu peste 250 de percheziții, fiind vizate peste 100 de persoane din mai multe localități din țară”, se arată în comunicatul Poliției.

Descinderile au vizat atât persoane suspectate că ar fi implicate, cât și unele penitenciare. Autoritățile au anunțat că vor reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor.

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a confirmat într-o postare pe Facebook că mai multe percheziții au loc la conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), scrie Ziarul de Gardă.

Acesta acuză partidul de guvernare că „încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere”.

„Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei știu că vor obține un rezultat prost în ziua de 28 septembrie”, a mai scris Dodon.