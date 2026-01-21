"Pericolul este global". Phenianul produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare

Kim Jong Un în vizită la o fabrică de muniții din Coreea de Nord. Foto: Profimedia Images

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung avertizează că regimul de la Phenian produce suficient material în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, potrivit Agerpres, care citează AFP.

"Chiar şi astăzi, în Coreea de Nord se produce încă suficient material nuclear pentru a fabrica 10 până la 20 de arme nucleare pe an", a declarat Lee într-o conferinţă de presă.

În acelaşi timp, Phenianul continuă să-şi dezvolte tehnologia rachetelor balistice cu rază lungă de acţiune.

"La un moment dat, Coreea de Nord va obţine arsenalul nuclear de care consideră că are nevoie pentru a-şi menţine regimul, precum şi capacităţile sale ICBM (rachete balistice intercontinentale) capabile să ameninţe nu numai Statele Unite, ci întreaga lume", a declarat Lee Jae Myung.

"Şi, odată ce va exista un exces (de arme nucleare), acestea vor merge în străinătate, dincolo de graniţele sale. Atunci va apărea un pericol global", a afirmat preşedintele sud-coreean.

În opinia sa, este necesară o abordare pragmatică pentru a rezolva dosarul nuclear nord-coreean, iar "suspendarea producţiei de materiale nucleare şi a dezvoltării ICBM" va fi, de asemenea, benefică "pentru toată lumea".

Coreea de Nord deţine zeci de focoase nucleare, potrivit experţilor, în ciuda impunerii de sancţiuni internaţionale, şi susţine că acest arsenal este un factor de descurajare necesar împotriva a ceea ce consideră a fi ameninţarea militară din partea Statelor Unite şi a aliaţilor săi. Phenianul a subliniat în repetate rânduri că nu va renunţa niciodată la armele sale nucleare şi s-a declarat o putere nucleară "ireversibilă".

Coreea de Sud a început să desfășoare operațional cea mai mare rachetă balistică de până acum, Hyunmoo-5, o armă sol-sol de mare putere, concepută pentru a distruge ținte adânc îngropate și întărite în Coreea de Nord.