Persoană grav rănită, într-un nou incident armat în care a fost implicat un polițist de frontieră al SUA. FBI anchetează cazul

Membri ai Poliției de Frontieră a SUA, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O persoană se află în „stare critică” în urma unui nou incident armat în care a fost implicat un agent al Poliției de Frontieră a SUA din Arizona. Schimbul de focuri a avut loc în zona graniței dintre SUA și Mexic, informează CNN.

Focurile de armă au fost trase în zona localității Arivaca, comitatul Pima, statul Arizona, unde locuiesc circa 600 de persoane.

FBI a solicitat ajutorul șerifului comitatului Pima, statul Arizona, să ancheteze modul în care polițistul de frontieră a folosit armamentul din dotare, în vreme ce anchetatorii federali desfășoară o investigație în paralel.

„Cerem membrilor comunității să aibă răbdare și să înțeleagă că această investigație e în desfășurare”, a precizat într-un comunicat Departamentul Șerifului din Pima. „Vom analiza cu atenție toate aspectele acestui incident, acest gen de investigații sunt complexe și necesită timp”.

La începutul lunii ianuarie, o femeie a fost ucisă în Minneapolis după ce un agent american de la Imigrări (ICE) a deschis focul. Incidentul a devenit motiv de scandal între autorităţi. În timp ce agenţii susţin că femeia i-a atacat şi voia să îi ucidă, iar colegul lor a tras de frică, primarul din Minneapolis a spus că agentul a tras în mod deliberat fără a fi în pericol.

Incidentul de pe 7 ianuarie a dus la tensiuni între protestatari şi agenţii de imigrări. Zilele trecute, un bărbat de 51 de ani, asistent medical de profesie, a fost de asemenea împușcat mortal, tot în Minneapolis, de agenți federali din cadrul Poliției de Frontieră.

Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) și Poliția de Frontieră (Border Patrol) sunt două entități federale americane diferite, care fac parte din Departamentul Securității Interne (Homeland Security).

ICE are sarcina de a aplica legile privind imigrarea în interiorul SUA, în vreme ce Poliția de Frontieră are aceeași misiune doar în zonele de frontieră, mai exact pe o zonă aflată la cel mult 160 de kilometri de-a lungul frontierei SUA. Sub administrația Trump, polițiștii de frontieră au fost desfășurați la distanțe care depășesc această limită, care au dus la incidente violente, precum cele din Minneapolis.