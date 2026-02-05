Peste 10.500 de tone de monede vechi vor fi topite în Bulgaria. La Sofia vor fi tipărite primele bancnote euro produse în țară

Banca Națională a Bulgariei intenționează să topească vechile monede leva ca fier vechi. FOTO: Hepta

Bulgaria avansează cu tranziția la euro, pregătindu-se să producă primele bancnote euro în cadrul cotei atribuite de Banca Centrală Europeană. Lotul inițial de bancnote euro a intrat în circulație la începutul anului 2026, furnizat prin intermediul Eurosistemului, potrivit lui Iliya Lingorski, membru al Consiliului de Guvernare al Băncii Naționale a Bulgariei, citată de Novinite.

În același timp, Banca Națională a Bulgariei intenționează să topească vechile monede leva ca fier vechi. Volumul total de monede retrase din circulație este substanțial, depășind 10.527 de tone. Până la sfârșitul lunii ianuarie, peste 3,3 miliarde de monede de diferite denominații au fost retrase din circulație.

Lingorski a subliniat că nu există nicio grabă pentru cei care încă dețin monede leva. Băncile comerciale vor continua să le schimbe gratuit până la sfârșitul lunii iunie 2026. După aceea, Banca Națională a Bulgariei va oferi schimburi nelimitate și gratuite pe termen nelimitat. „Chiar dacă cineva descoperă monede leva după un deceniu, Banca Națională a Bulgariei le va schimba în continuare gratuit”, a asigurat el.

Aderarea la moneda euro a Bulgariei nu a fost lipsită de confuzii în țara vecină. La scurt timp după data de 1 ianuarie mulți comercianți au fost luați prin surprindere pentru că nu s-au pregătit pentru schimbare.

Clienților care au vrut să plătească în moneda europeană fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară. Oamenii s-au plâns că o pâine care costa 1 leva a ajuns la 2, apoi la 3 leva, iar acum se va vinde cu 1,5 euro.

Totodată, temerile legate de creșterea prețurilor și de pierderea independenței monetare au alimentat protestele încurajate de partidele naționaliste împotriva ascensiunii țării în zona euro.

La data de 1 ianuarie, odată cu schimbarea valutei, a intrat în vigoare și bugetul prelungit pentru 2026. Până la adoptarea unui nou buget de stat, guvernul are permisiunea de a cheltui o a douăsprezecea parte din bugetul pe 2025 în fiecare lună, menținând disciplina fiscală în timpul tranziției.