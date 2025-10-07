Peste 14 milioane de oameni ar putea primi despăgubiri pentru credite auto acordate incorect. Compensațiile ajung la 800 de euro

Peste 14 milioane de oameni ar putea primi despăgubiri pentru credite auto acordate incorect. Foto: Profimedia Images

Până la 14,2 milioane de persoane din Marea Britanie ar putea primi, fiecare, o compensație de aproximativ 800 de euro (700 de lire sterline), după un amplu scandal privind acordarea incorectă a creditelor auto, potrivit Autorității pentru Conduită Financiară (FCA).

Instituția estimează că aproape jumătate dintre toate contractele de împrumut pentru automobile semnate între aprilie 2007 și noiembrie 2024 ar putea fi eligibile pentru despăgubiri, scrie Sky News.

Potrivit FCA, clienții îndreptățiți să primească bani înapoi sunt cei care au avut un credit intermediat de un broker ce a primit comision de la instituția finanțatoare, fără ca acest lucru să fie declarat în mod transparent.

FCA susține că lenderii au încălcat legea prin omisiunea de a informa consumatorii despre aceste comisioane. În multe cazuri, clienții au pierdut astfel posibilitatea de a obține condiții mai avantajoase și au ajuns să plătească mai mult.

Autoritatea de reglementare consideră că implementarea unui program centralizat de despăgubire reprezintă cea mai eficientă soluție atât pentru clienți, cât și pentru instituțiile financiare - evitând procesele în instanță și sesizările către Ombudsmanul Financiar, care ar genera costuri și întârzieri majore.

Programul va fi finanțat de zeci de creditori implicați în astfel de contracte și este estimat să coste aproximativ 8,2 miliarde de euro, o sumă mai mică decât estimările inițiale, care urcau până la 18 miliarde.

Calculul s-a bazat pe presupunerea că aproximativ 85% dintre persoanele eligibile vor aplica pentru compensații.

Ce trebuie să facă cei eligibili

Oricine crede că a fost afectat este sfătuit să își contacteze creditorul - având la dispoziție un an pentru a depune o cerere. Plățile vor începe în 2026, deși calendarul exact urmează să fie stabilit.

FCA a precizat că va acționa „cât de repede posibil”, iar persoanele care au depus deja o plângere nu trebuie să facă nimic suplimentar. Până acum, autoritatea a primit reclamații pentru aproximativ 4 milioane de contracte.

Instituția a avertizat că nu este nevoie de avocați sau firme de gestionare a cererilor, întrucât schema va fi concepută pentru a fi „cât mai simplă pentru consumatori”.

Totuși, un creditor nu va fi obligat să plătească despăgubiri dacă poate demonstra că respectivul client nu ar fi putut obține un credit mai avantajos în altă parte.

FCA nu a precizat numărul exact de persoane care vor primi bani, întrucât o singură persoană ar fi putut încheia mai multe contracte de credit în perioada vizată de 17 ani.

Ar putea crește prețurile creditelor auto

Deși numeroase instituții financiare vor trebui să suporte costurile compensațiilor, FCA a transmis că piața creditelor auto va rămâne funcțională, amintind că sectorul a continuat să crească în ultimii ani.

Prin aplicarea rapidă a acestui program, autoritatea speră să refacă încrederea clienților în sistemul financiar.

Totuși, FCA nu exclude posibilitatea ca schema să ducă, pe termen scurt, la o ușoară creștere a dobânzilor și la o ofertă mai limitată de credite auto.

„Nu putem exclude unele efecte moderate asupra prețurilor și disponibilității produselor. Totuși, în lipsa unui program de despăgubiri, costurile pentru soluționarea plângerilor ar fi fost cu câteva miliarde mai mari, iar incertitudinea s-ar fi prelungit pentru mulți ani”, a explicat FCA.