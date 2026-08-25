Peste 300 de infectări cu salmonella în Belgia. Ouăle contaminate ar fi ajuns și în Franța, Italia și Portugalia

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Cel puțin 306 persoane s-au infectat cu salmonella în Belgia după ce au consumat ouă, potrivit cifrelor comunicate de Agenția Federală pentru Siguranța Lanțului Alimentar din Belgia (FASFC), scrie Euronews.

Focarul a fost pus în legătură cu ouăle produse de Laerco, o companie cu sediul în Geel, în nordul Belgiei. Salmonella a fost detectată pentru prima dată la această unitate la sfârșitul lunii aprilie. Luna următoare, o retragere de amploare a scos de pe piață toate ouăle provenite de la fermă.

Inițial, contaminarea părea limitată la una dintre cele patru hale de păsări ale companiei, însă numărul cazurilor noi nu a scăzut, așa cum se anticipa.

Ulterior, noi teste de laborator au depistat bacteria într-o a doua hală, moment în care FASFC a decis să oprească activitatea fermei și să lanseze o nouă retragere a ouălor potențial contaminate. Produsele vizate fuseseră distribuite prin mai multe mari lanțuri de supermarketuri, printre care Colruyt, Delhaize, Aldi și Carrefour.

Retragerea preventivă a fost extinsă și în Luxemburg, iar FASFC a notificat mai multe alte state europene care ar fi putut primi ouăle, între care Țările de Jos, Franța, Italia și Portugalia.

Salmonella este un grup de bacterii care pot provoca o boală gastrointestinală numită salmoneloză. Simptomele infecției includ adesea diaree, febră și crampe abdominale, iar cazurile mai grave pot ajunge la febră mare și dureri musculare. În unele situații, boala poate fi chiar fatală.

Bacteriile, care trăiesc în intestinele multor animale de fermă, pot ajunge în produse alimentare precum ouăle în timpul creșterii, sacrificării sau procesării.