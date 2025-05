Peste 80 de cutii cu materiale naziste găsite în subsolul Curţii Supreme din Argentina. Decizia luată de autorităţi

83 de cutii cu materiale naziste au fost găsite în subsolul Curţii Supreme din Buenos Aires, Argentina şi, deocamdată, autorităţile au multe întrebări fără răspuns. Toate documentele au fost confiscate de autorităţile argentiniene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a transmis într-un comunicat un oficial al instanţei, potrivit CNN.

Descoperirea uluitoare a avut loc duminică, 11 mai, la mai bine de opt decenii de la sosirea documentelor pe teritoriul Argentinei, iar angajaţii Curţii Supreme din Buenos Aires au dat peste cele 83 de cutii în timp ce pregăteau un muzeu al instanţei.

"La deschiderea uneia dintre cutii, am identificat materiale destinate consolidării şi propagării ideologiei lui Adolf Hitler în Argentina în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial", a declarat instanţa, conform jurnaliştilor de la CNN.

