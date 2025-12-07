Pete Hegseth anunţă că SUA îşi vor „moderniza” triada nucleară după provocări din partea „altor două mari puteri”

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat că Statele Unite îşi vor moderniza triada nucleară, într-o încercare de a „sprijini descurajarea şi a gestiona escaladarea” nucleară, după ce ruşii au anunţat finalizarea testelor pentru „Burevestnik”, la sfârşitul lunii octombrie.

Hegseth spune că Statele Unite se confruntă cu provocări din partea „altor două mari puteri nucleare”, adică Rusia şi China, şi că intenţionează să testeze focoasele nucleare, dar şi sistemele lor de lansare.

„Nu vom permite niciodată ca ţara noastră să fie vulnerabilă în faţa şantajului nuclear”, a declarat oficialul american. Declaraţia a fost făcută la Forumul Naţional de Apărare Reagan, în California, conform C-Span.

La sfârșitul lunii octombrie, Vladimir Putin a anunțat finalizarea „testelor decisive” pentru racheta de croazieră intercontinentală cu propulsie nucleară Burevestnik, numind-o o armă „unică” cu „răză de acțiune nelimitată”.

Donald Trump a respins aceste declarații ca fiind „nepotrivite”, menționând că Rusia ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului din Ucraina. De asemenea, el a menționat prezența unui submarin nuclear american în largul coastei Rusiei. Putin a continuat apoi să vorbească despre „testele reușite” ale torpilei nucleare Poseidon.

În acest context, președintele SUA a instruit Pentagonul să înceapă pregătirile pentru teste nucleare „imediat”. Ultimul astfel de test al SUA a avut loc în 1992. Hegseth a declarat că reluarea testelor este o „modalitate foarte responsabilă” de a menține descurajarea, specificând că Pentagonul va colabora cu Departamentul Energiei.

La începutul lunii noiembrie, Trump a precizat, de asemenea, că Statele Unite nu intenționează să rămână singura țară care se abține de la testare în timp ce „alte țări fac teste”.

El a menționat Rusia, Coreea de Nord, China și Pakistanul, care, a spus el, ar putea face astfel de teste pe ascuns. Întrebat dacă acest lucru înseamnă o revenire la detonarea focoaselor nucleare după o pauză de peste 30 de ani, Trump a răspuns: „Vom testa arme nucleare, la fel ca alte țări”.