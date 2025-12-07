Pete Hegseth laudă Germania şi o numeşte „aliat model” după ce Merz a crescut bugetul militar al ţării

1 minut de citit Publicat la 11:16 07 Dec 2025 Modificat la 11:16 07 Dec 2025

Secretarul apărării SUA, Pete Hegseth Foto: Hepta

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a declarat, sâmbătă, că vede evoluții pozitive în cheltuielile pentru apărare ale Germaniei și a lăudat aliații NATO pentru creșterea bugetelor lor militare.

„Aliații model care se impun, precum Israelul, Coreea de Sud, Polonia, Germania, țările baltice și altele, vor primi favoarea noastră specială”, a spus el, adăugând că se așteaptă la contribuții similare din partea altor aliați, iar cei care nu își îndeplinesc obligațiile s-ar putea confrunta cu consecințe, conform Agerpres.

Vorbind la Forumul Național de Apărare Reagan din statul american California, Hegseth a salutat acordul NATO de a crește semnificativ cheltuielile pentru apărare.

Hegseth a adăugat că Statele Unite se așteaptă la contribuții similare din partea altor aliați, iar cei care nu își îndeplinesc obligațiile s-ar putea confrunta cu consecințe.

Acordul NATO, din iunie, influențat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de presiunea președintelui american, Donald Trump, stabilește obiectivul ca statele membre să cheltuiască cel puțin 3,5% din produsul lor intern brut (PIB) pentru apărare, plus încă 1,5% pentru proiecte legate de apărare, cum ar fi infrastructura.

Până în 2035, cheltuielile sunt așteptate să ajungă la 5% din PIB - cel mai ridicat nivel de la Războiul Rece încoace. Germania își propune să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2029.