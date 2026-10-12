Phenianul lansează mai multe rachete balistice în Marea Japoniei, după ce Seulul a testat un sistem de rachete hipersonice

1 minut de citit Publicat la 08:37 12 Oct 2026 Modificat la 08:45 12 Oct 2026

Kim Jong Un, preşedintele Coreei de Nord, alături de fiica sa, în timp ce urmăresc lansarea unei rachete balistice în regiunea de est a țării. Foto: Hepta

Coreea de Nord a lansat "mai multe rachete balistice" către Marea Japoniei, a afirmat luni armata sud-coreeană, la câteva zile după ce Seulul a testat primul său sistem de rachete hipersonice, notează AFP, conform Agerpres.

"Armata noastră a detectat mai multe rachete balistice lansate din regiunea Phenian către Marea de Est în jurul orei 09:20 (00:20 GMT)", a indicat Statul Major interarme sud-coreean într-un comunicat, folosind denumirea coreeană pentru Marea Japoniei.

Armata raportase iniţial un "proiectil neidentificat". Aceasta a precizat că îşi intensifică "supravegherea şi vigilenţa în faţa unor posibile lansări suplimentare".

Aceste lansări vin după ce Seulul a efectuat joi un test cu un vehicul de glisare hipersonic (HGV), prima sa armă de acest tip fabricată pe teritoriul naţional.

Planoarele hipersonice sunt trimise în atmosfera superioară cu ajutorul unor propulsoare de rachetă, după care coboară spre ţintă cu o viteză de cel puţin cinci ori mai mare decât cea a sunetului.

Acest test a avut loc, la rândul său, în urma lansării unei rachete hipersonice nord-coreene cu rază medie de acţiune care, potrivit Phenianului, a utilizat inteligenţa artificială.

Potrivit influentei surori a liderului Kim Jong Un, Kim Yo Jong, această rachetă este "capabilă să-şi modifice traiectoria de zbor la joasă altitudine". Ea nu a oferit detalii despre utilizarea inteligenţei artificiale în acest caz specific.

Cu toate acestea, ea a dat asigurări că "nu există nicio modalitate de a evita atacul acestui tip de rachetă".

La rândul său, Kim Jong Un a afirmat că "nicio ţară din lume nu va putea avea acces la o asemenea tehnologie timp de cel puţin câţiva ani".

O nouă dispută diplomatică a izbucnit la sfârşitul lunii septembrie între cei doi vecini, aflaţi încă tehnic în război, după ce explozia unor mine în Zona Demilitarizată (DMZ) care îi separă a rănit trei soldaţi sud-coreeni.

Guvernul, precum şi forţa multinaţională condusă de Statele Unite în Coreea de Sud, au afirmat că a fost vorba despre mine nord-coreene şi au acuzat Phenianul că a încălcat acordul de armistiţiu care a pus capăt Războiului din Coreea (1950-1953).

Seulul a cerut scuze din partea nordului care a negat orice responsabilitate şi a denunţat o "provocare".