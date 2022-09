Un pilot care zboară deasupra statului Mississippi amenință că va intra cu avionul într-un hipermarket

Potrivit postului WTVA, poliția din Tupelo a anunțat că, începând cu ora locală 5 a.m., a primit informații despre un avion care zbura deasupra orașului.

Ulterior, pilotul a sunat el însuși la numărul de urgență 911 și a amenințat că va prăbuși avionul peste un magazin local al lanțului Walmart.

La scurt timp după ora locală 8 dimineața (ora 16 în România), avionul a părăsit spațiul aerian din jurul orașului Tupelo și a zburat în vecinătatea unei fabrici Toyota din Blue Springs.

Polița a anunțat că evacuează zona.

La ora locală 8:35, aparatul era semnalat la nord de Tupelo, în zona districtelor Benton și Union.

Video sent by @AlyssaWTVA of the plane that's threatening to crash in Tupelo. https://t.co/hfbBIAjpD6 pic.twitter.com/5uEwagzsJI — WTVA 9 News (@wtva9news) September 3, 2022

Publicația Daily Journal relatează că bărbatul care pilotează avionul - de tip Beech C90A, fabricat în 1987 - lucrează la Aeroportul Regional Tupelo.

Autoritățile cred că avionul a fost furat.

"Cu mobilitatea unui avion de acest tip, zona de pericol este mult mai mare decât oralul Tupelo", a estimat poliția.

BREAKING: Pilot threatening to crash plane into Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/znMlDj5M2N — BNO News (@BNONews) September 3, 2022

Guvernatorul de Mississippi, Tate Reeves, a declarat că forțele de ordine ale statului și responsabilii cu situațiile de urgență "urmăresc îndeaproape această situație periculoasă".

State law enforcement and emergency managers are closely tracking this dangerous situation. All citizens should be on alert and aware of updates from the Tupelo Police Department. https://t.co/hQ8GxcR8s0 — Governor Tate Reeves (@tatereeves) September 3, 2022

Știrea se actualizează pe măsură ce apar informații noi.