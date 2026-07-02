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Pilotul avionului care a intrat în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing se gândea la suicid, spun autoritățile. Ce scria în jurnal

Mia Lungu
2 minute de citit Publicat la 14:44 02 Iul 2026 Modificat la 14:44 02 Iul 2026
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Resturi din aeronavă căzând pe lângă turnul CITIC, stg, și pagubele produse de impact, dr. Sursa foto: Colaj/ CNN Newsource/ Hepta

Pilotul avionului de mici dimensiuni, care a murit săptămâna trecută intrând cu aparatul de zbor în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing, incident soldat şi cu 13 răniţi, avea gânduri suicidare, au anunţat joi autorităţile chineze, potrivit AFP, transmite Agerpres.

Avionul a lovit vineri, cu puţin înainte de ora 18:00, turnul CITIC, înalt de 528 de metri, având 108 etaje şi aflat în cartierul financiar din estul capitalei chineze, în imediata apropiere a sediului postului naţional de televiziune chinez CCTV.

Pilotul avionului care a intrat în cel mai înalt zgârie-nori din Beijing se gândea la suicid, spun autoritățile. Ce scria în jurnal 1081725
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Incidentul a provocat stupefacţie în rândul localnicilor şi al angajaţilor ce lucrau în zonă, întrucât Beijingul este un oraş unde măsurile de securitate sunt extrem de stricte.

Turnul CITIC se află la aproximativ 7 kilometri în linie dreaptă de sediul guvernului chinez.

„Jurnalul său conţinea în mai multe locuri menţiuni”

Originar din capitală, pilotul era un bărbat în vârstă de 66 de ani, divorţat, care „suferea de mult timp de insomnie şi anxietate”, au afirmat joi autorităţile din districtul Chaoyang, unde s-a produs tragedia. Bărbatul obţinuse licenţa de pilot sportiv în 2021, iar după alţi trei ani o licenţă de pilot privat.

„Jurnalul său conţinea în mai multe locuri menţiuni ce evocau intenţia sa de a-şi pune capăt zilelor”, au subliniat autorităţile citate.

În ziua incidentului, avionul de mici dimensiuni decolase de pe un aeroport din Pinggu, un district de la periferia Beijingul, după care „a părăsit zona de zbor autorizată şi a oprit orice comunicare” înainte de a se izbi de zgârie-nori, au explicat autorităţile citate.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]

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Etichete: depresie accident aviatic Beijing avion prabusit pilot piloti China

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