FOTO VIDEO Cum a fost posibil ca un avion să lovească cel mai înalt zgârie-nori din Beijing. Primele ipoteze

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste cel mai înalt zgârie-nori din Beijing. FOTO X

Aeronava Sunward SA-60L Aurora, cu înmatricularea B-12PP, care a lovit Turnul CITIC din Beijing, cea mai înaltă clădire din capitala Chinei, și-ar fi oprit transponderul înainte, așa că avionul nu a mai putut fi identificat și urmărit.

Aeronava B-12PP a companiei Dongshi Shuangyue General Aviation era pilotată de căpitanul Liu Junhua, potrivit FL360aero.

Avionul a decolat de pe aeroportul Shifosi la ora locală 17:30, iar la 17:40 se pregătea să revină pentru aterizare.

Când se pregătea să aterizeze pe pista 18, avionul nu a urmat traseul normal de aterizare, a ieșit din zona de zbor locală și a continuat să zboare spre vest.

Sistemul local de monitorizare ADS-B a detectat aeronava în apropierea celui de-al Cincilea Inel Estic, după care nu a mai fost recepționat niciun semnal.

Un avion de mici dimensiuni a lovit, potrivit imaginilor apărute online, cea mai înaltă clădire din Beijing, vineri după-amiază, incidentul fiind șocat tocami pentru că a avut loc într-unul dintre cele mai bine securizate orașe din lume, scrie CNN.

Imagini dramatice filmate la Beijing și publicate pe rețelele sociale au arătat resturi căzând de pe CITIC Tower, clădirea de 109 etaje cunoscută și sub numele de China Zun. În alte imagini se puteau vedea o secțiune din coada avionului, precum și geamul spart al unui taxi aflat la sol.

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Un jurnalist CNN a văzut oameni evacuați din zgârie-nori adunați pe străzile din apropierea intrării, în timp ce în zonă se aflau autospeciale de pompieri, mașini de poliție și o ambulanță.

Update: The Sunward SA-60L Aurora aircraft (B-12PP) is suspected of having turned off its transponder before impacting the CITIC tower in Beijing.



On June 26, 2026, Dongshi Shuangyue General Aviation B-12PP aircraft, Captain Liu Junhua (member) conducted a solo flight in the… https://t.co/muurhAZfMa pic.twitter.com/3in3HxmJmh — FL360aero (@fl360aero) June 27, 2026

CNN nu a primit încă un răspuns oficial din partea autorităților. Persoana care a răspuns la telefon la filiala districtuală relevantă a Biroului de Securitate Publică din Beijing a declarat pentru CNN că "nu cunoaște situația". Aceasta a redirecționat apoi CNN către un alt număr, însă apelul a rămas fără răspuns.

Imaginile publicate online, care arătau codul de înregistrare al avionului, păreau să indice o aeronavă sport ușoară fabricată în China, un Sunward SA 60L Aurora, deținută de o companie locală de aviație generală. Compania oferă servicii precum instruire pentru piloți, zboruri recreative private și fotografie aeriană.

A small aircraft crashed into Beijing’s tallest skyscraper



In Beijing, a light aircraft, the Sunward SA60L Aurora, crashed into the CITIC Tower (China Zun), the tallest building in the Chinese capital.



The aircraft was completely destroyed on impact, and its wreckage and small… pic.twitter.com/lv8K49D8l7 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Date de zbor neverificate de pe Flightradar24, publicate online, păreau să arate o abatere severă de la traiectoria aeronavei după decolarea de pe aeroportul Shifosi din Beijing.

Din 1 mai, capitala Chinei este, practic, o zonă fără drone, în urma unor noi reguli ample. Locuitorii nu au voie să cumpere, să închirieze sau să opereze drone fără aprobarea guvernului în vasta jurisdicție a orașului. Astfel, chiar și simpla prezență neobișnuită a unei aeronave în această zonă a făcut ca incidentul să fie alarmant pentru o locuitoare, Anna, care a vorbit cu CNN în apropierea locului.

"Am auzit de multe politici, reguli și legi despre faptul că «nu ai voie să folosești nicio aeronavă în Beijing»”, a spus ea. "Așa că sunt, de fapt, speriată, pentru că acesta este districtul central de afaceri. Cum au putut permite unui avion să stea în aer timp de 20 de minute și să ajungă în acest district? Cu toții putem vedea că este doar un avion foarte, foarte mic și, în plus, este după programul de lucru, așa că probabil nu cred că vor exista consecințe majore, dar este totuși înfricoșător."