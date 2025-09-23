Planul de reînarmare al Germaniei: Peste 80 de miliarde de euro vor fi cheltuiți pe armament european, în devafoarea SUA

Un plan de achiziții obținut de Politico arată că reînarmarea Berlinului va favoriza covârșitor industria europeană. sursa foto: Getty

Noul plan de achiziții militare al Germaniei, obținut de Politico, arată că Berlinul va direcționa masiv programul său de reînarmare către industria europeană, doar 8% din buget fiind rezervat armelor americane.

Este o lovitură pentru Donald Trump, care a făcut presiuni asupra țărilor europene să continue achizițiile de arme americane, în pofida turbulențelor geopolitice generate chiar de Casa Albă.

Planul de achiziții prevede contracte de aproape 83 de miliarde de euro în următorul an. Documentul, redactat pentru comisia de buget a Bundestagului, detaliază 154 de achiziții majore de apărare între septembrie 2025 și decembrie 2026.

Conform legislației germane, orice contract de peste 25 de milioane de euro trebuie aprobat de parlament. În paginile documentului, proiectele conduse de companii americane apar doar în câteva cazuri.

Singurele contracte semnificative cu americanii sunt circa 150 de milioane de euro pentru torpile destinate aeronavelor Boeing P-8A și aproximativ 5,1 miliarde de euro pentru rachetele și lansatoarele de apărare aeriană Patriot, produse de Raytheon.

Adăugând și alte achiziții cu implicare americană — de la rachetele AMRAAM și ESSM la pachete de comunicații radio — totalul ajunge la 6,8 miliarde de euro, adică 8% din plan, restul revenind covârșitor industriei europene.

Germania, până acum client fidel al SUA

În ultimii ani, Germania a fost unul dintre cei mai importanți clienți ai Washingtonului în materie de armament.

Datele guvernului american arată că Berlinul a semnat achiziții de peste 17 miliarde de dolari între 2020 și 2024, cu un record de 13,9 miliarde în 2023, în contextul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Această creștere a plasat temporar Germania printre principalele destinații mondiale pentru exporturile de arme americane, alături de Polonia și Japonia. Acum, Berlinul pare să-și mute atenția spre propria industrie și spre Europa.

Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI) estimează că membrii europeni ai NATO și-au cumpărat 64% din arme din SUA între 2020 și 2024. Trump vrea ca acest trend să continue.

După semnarea unui acord comercial cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în iulie, Trump a lăudat faptul că UE ar urma să achiziționeze „cantități uriașe” de arme americane în valoare de „sute de miliarde”. Declarația comună mergea chiar mai departe, promițând că UE „plănuiește să crească substanțial achizițiile de echipamente militare și de apărare din Statele Unite, cu sprijinul guvernului american”.

Dar cheltuielile de apărare în Europa nu sunt decise la Bruxelles, ci în capitalele naționale. Iar cifrele arată altă realitate la Berlin.

Marile programe europene

Cel mai costisitor proiect este programul fregatelor F-127, proiectate de gigantul naval german TKMS. Cu o valoare estimată la 26 de miliarde de euro, contractul ar urma să fie prezentat comisiei de buget în iunie 2026. Navele sunt concepute pentru apărare aeriană și antirachetă pe distanțe lungi.

Un alt pilon central este Eurofighter Tranche 5 — construit de Airbus, BAE Systems și Leonardo. În octombrie 2025, Bundestagul urmează să aprobe 4 miliarde de euro pentru noi aeronave și 1,9 miliarde pentru modernizarea radarelor. Împreună cu investiții suplimentare în sisteme de război electronic și avionică, planul arată că Berlinul pariază pe flota europeană existentă pentru a compensa întârzierile proiectului FCAS (Future Combat Air System), avionul de generație următoare ce urmează să fie construit de Germania, Franța și Spania.

Și armata de uscat ocupă un loc important. Sunt prevăzute 3,4 miliarde de euro pentru vehicule blindate Boxer suplimentare (Rheinmetall și KNDS), alături de 3,8 miliarde pentru un nou distrugător de tancuri pe roți.

Printre proiectele mai mici, dar relevante, se numără un sistem mobil de sprijin pentru recunoaștere (MAUS), evaluat la 40 de milioane de euro, fără contractor public desemnat încă.

Modernizare cu accent pe apărare aeriană

Printre programele sensibile politic se află modernizarea rachetei de croazieră Taurus, de 2,3 miliarde de euro, ce urmează să fie aprobată în decembrie. Cancelarul Friedrich Merz este presat de Kiev să trimită aceste arme Ucrainei, dar guvernele germane au evitat până acum acest pas.

Apărarea aeriană rămâne un obiectiv central: peste 300 de milioane de euro pentru noi unități IRIS-T SLM produse în Germania, 755 de milioane pentru rachete navale și 490 de milioane pentru noi sisteme de apărare antiaeriană cu rază scurtă.

Un proiect problematic este Eurodrone, cu 196 de milioane de euro alocate pentru dezvoltarea sistemului „detect and avoid”, necesar pentru ca aparatul să poată zbura în siguranță în spațiul aerian european. Deși programul, condus de Airbus, Dassault și Leonardo, a fost afectat de întârzieri și costuri în creștere, Berlinul continuă finanțarea.

Flota navală actuală nu este neglijată: modernizarea fregatelor F-123 va costa 1,7 miliarde de euro, la care se adaugă sute de milioane pentru sisteme antisubmarin și noi torpile.

Documentul mai include zeci de contracte medii și mici: 274 de milioane pentru o navă auxiliară, sute de milioane pentru camioane, echipamente radio, drone și muniții de toate calibrele.

Împreună, toate aceste proiecte conturează un efort de modernizare cuprinzător, care atinge fiecare ramură a forțelor armate germane.