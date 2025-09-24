Poliţia din Norvegia a arestat doi adolescenţi de 13 ani care au aruncat cu grenade la Oslo. Ce suspectează anchetatorii

24 Sep 2025

Autoritățile din Norvegia au anunţat, miercuri, că au arestat trei minori, între care doi băieţi cu vârsta de 13 ani, după ce în ziua precedentă au fost aruncate grenade în centrul oraşului Oslo, atac care nu a provocat victime.

Marţi seara, o explozie a avut loc pe o strada din apropierea Oslo Met, o instituţie de învăţământ superior din capitala Norvegiei. Poliţia trimisă la faţa locului a detonat controlat un alt dispozitiv exploziv, o grenadă de mână.

Conform anchetatorilor, incidentul care nu a provocat răniţi, a fost probabil un episod de "violenţă la cerere", în care tinerii ar fi putut acţiona la ordinul unor infractori.

Anchetatorii suspectează că băieţii au acţionat la comandă

"Poliţia a arestat băieţi extrem de tineri. Doi dintre ei au doar 13 ani", a declarat comisarul Ida Melbor ystese într-o conferinţă de presî.

Întrucât au sub 15 ani, vârsta legală de răspundere penală în Norvegia, ei au fost plasaţi serviciilor sociale.

În prezent, ne concentrăm pe ipoteza potrivit căreia suspecţii ar fi acţionat în baza unui contract comandat de terţi", a adăugat Ida Melbor ystese.

Norvegia are o rată a criminalităţii scăzută, dar în ultimele luni a fost afectată în mod special de războiul dintre bande care face ravagii în Suedia vecină.

În ambele ţări, există o tendinţă tot mai mare în cercurile criminale de a folosi minori care scapă de urmărirea penală ca urmare a vârstei lor.