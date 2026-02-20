Poliția islamică din Nigeria a arestat nouă musulmani pentru că nu au postit în timpul Ramadanului

Poliția islamică din Nigeria a arestat nouă musulmani pentru că nu au postit în timpul Ramadanului. Sursa foto: GettyImages (caracter ilustrativ)

Poliția islamică din statul Kano, din nordul Nigeriei, a arestat, miercuri, nouă musulmani care au fost văzuți mâncând în prima zi a postului Ramadanului din acest an. Regiunea are o populație majoritar musulmană, unde un sistem juridic islamic, Sharia, funcționează alături de legea seculară, notează BBC.

Poliția islamică, cunoscută sub numele de Hisbah, controlează cafenelele, restaurantele și piețele în fiecare an în timpul Ramadanului pentru a se asigura că musulmanii respectă orele de post. Unele localuri rămân deschise în zonele din Kano, unde locuiesc mulți creștini.

Pentru musulmani, mâncatul este interzis între răsărit și apus. Postul este unul dintre cei cinci piloni ai Islamului, care stau la baza modului în care musulmanii sunt obligați să-și trăiască viața.

Adjunctul comandantului general al Hisbah, Mujahid Aminudeen, a declarat că cei 9 oameni arestaţi s-au prefăcut că nu știu că Ramadanul a început.

"I-am arestat și sunt cu noi, unde îi vom învăța importanța postului, cum să se roage, să citească Coranul și să devină musulmani mai buni”, a spus el.

Nu este clar când intenționează Hisbah să-i elibereze. În cazuri similare din trecut, ofițerii au luat legătura cu familiile celor reținuți pentru a se asigura că există o monitorizare adecvată după eliberarea lor, astfel încât aceștia să postească până la sfârșitul lunii.

În urmă cu puțin peste două decenii, Sharia a fost introdusă pentru a funcționa alături de legea seculară în 12 dintre statele nordice ale Nigeriei, toate având o populație majoritar musulmană.

Când se încheie postul Ramadanului

Ramadanul este a noua lună a calendarului islamic și are o semnificație specială în Islam. Musulmanii cred că în această lună primele versete din Coran - cartea sfântă a Islamului - i-au fost revelate profetului Mahomed.

În fiecare an, se așteaptă ca Ramadanul să dureze între 29 și 30 de zile. În Nigeria, postul a început miercuri, 18 februarie, și se preconizează că se va încheia pe 21 sau 22 martie.