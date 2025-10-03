Polonia acuză Rusia de un complot cu explozibili ascunși în conserve de porumb

1 minut de citit Publicat la 23:06 03 Oct 2025 Modificat la 23:06 03 Oct 2025

Agenții GRU intenționau să monteze conservele pe drone, ca încărcături explozive pentru atacuri. sursa foto: Getty

Procurorii din Polonia investighează un presupus complot rusesc care ar fi implicat introducerea în țară a unor conserve de alimente etichetate ca porumb, dar umplute cu explozibili, potrivit presei poloneze, scrie Euronews.

Un articol publicat joi în Gazeta Wyborcza citează surse din cadrul Parchetului Național al Poloniei și al Agenției de Securitate Internă (ABW), care au confirmat informațiile.

Un suspect ucrainean cu legături la serviciul de informații militare al Rusiei (GRU), identificat doar ca Władysław D., ar fi transportat conservele în Polonia după ce le-a dezgropat dintr-un cimitir din Lituania vecină.

Tânărul ar fi lăsat cutiile în apropierea orașului Łódź, în centrul Poloniei, relatează Gazeta Wyborcza. Un expert militar a declarat publicației că cantitățile de explozibili implicate ar fi putut provoca daune severe unui autoturism și răni grave persoanelor aflate în zonă.

Coordonatorul serviciilor speciale din Polonia, Tomasz Siemoniak, a declarat că GRU plănuia operațiuni de sabotaj în Polonia, precum și în Lituania și Germania, folosind explozibili ascunși în conserve.

Potrivit anchetatorilor, agenții GRU intenționau să monteze conservele pe drone, ca încărcături explozive pentru atacuri.

Anchetatorii nu au precizat care ar fi putut fi motivul acestor atacuri, dar sprijinul constant al Poloniei pentru Ucraina, de la începutul invaziei pe scară largă, ar putea fi un factor.

De la 2022, sprijinul total acordat Kievului de către Varșovia se ridică la aproximativ 3,3 miliarde de euro, atât sub formă de ajutor militar, cât și umanitar. În plus, Polonia găzduiește aproximativ un milion de refugiați ucraineni, majoritatea femei și copii.

Atacuri hibride

Parchetul Național al Poloniei a declarat pentru TVP World că ancheta face parte dintr-o investigație mai amplă asupra operațiunilor de război hibrid ale Rusiei în Europa.

Descoperirea conservelor are loc pe fondul unei serii recente de încălcări ale spațiului aerian european, despre care se crede că au fost provocate de Rusia.

Aeroportul din München, Germania, a fost nevoit să-și suspende operațiunile joi seară după ce au fost raportate „mai multe apariții de drone”, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri.

În ultimele săptămâni, aeroporturi din Danemarca, Norvegia și Polonia au suspendat, de asemenea, temporar zboruri din cauza unor activități cu drone neidentificate. Încălcări ale spațiului aerian au fost raportate și în Estonia și România.

Aceste incidente au alimentat o dezbatere între liderii europeni privind fezabilitatea unei așa-numite „bariere de drone” pentru a proteja flancul estic al continentului de incursiunile atribuite Rusiei.

Moscova a respins acuzațiile, catalogându-le drept „nefondate”.