Polonia acuză Ucraina că refuză să livreze tehnologia de drone promisă și că Zelenski „își face imagine prin conflictul cu Varșovia”

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Ucraina nu a livrat tehnologia pentru drone promisă, în ciuda sprijinului militar oferit de Polonia și a disponibilității acesteia de a transfera avioane de vânătoare MiG-29, a declarat, joi, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, pentru postul de radio Trojka, citat de Reuters.

Polonia a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei de la începutul războiului, oferind ajutor militar și servind drept punct logistic esențial pentru asistența occidentală. Totuși, relațiile dintre cele două țări au fost periodic tensionate de dispute privind chestiuni istorice și importurile agricole.

Cele mai recente tensiuni au apărut după ce președintele polonez, Karol Nawrocki, i-a retras președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, cea mai înaltă decorație de stat a Poloniei din cauza unei unități militare ucrainene. Polonezii reproșează statului ucrainean numele acestei unități, care are legătură cu o grupare de insurgenți din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Aceasta a comis atrocități împotriva populației poloneze.

Kosiniak-Kamysz a spus, joi, că discuțiile privind transferul către Ucraina al avioanelor MiG-29 rămase, în schimbul accesului la tehnologia ucraineană pentru drone, durează de luni de zile.

„Inițial, au acceptat o asemenea soluție, însă astăzi nu își respectă înțelegerea”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

„Dacă Ucraina este deja capabilă să vândă drone Kuweitului și să obțină venituri din asta în timp ce se află în război, atunci este capabilă să răspundă celor care îi oferă echipamente și să își împărtășească, măcar simbolic, propriile capacități”, a spus el.

Întrebat de ce Ucraina nu procedează astfel, Kosiniak-Kamysz a susținut că guvernul de la Kiev acordă prioritate disputelor istorice cu Polonia din motive de politică internă.

„Cred că acest lucru decurge din strategia pe care au adoptat-o acum: un conflict bazat pe istorie este ceea ce contribuie în prezent la construirea imaginii președintelui Zelenski”, a declarat el.

Kosiniak-Kamysz a adăugat că o asemenea abordare alimentează sprijinul pentru partidele de extremă dreapta, care încearcă să profite de abordările anti-ucrainene.