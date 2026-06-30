Polonia amenință Kievul că îi va bloca procesul de aderare: "Cu Bandera, Ucraina nu va intra în Uniunea Europeană"

2 minute de citit Publicat la 10:19 30 Iun 2026 Modificat la 10:19 30 Iun 2026

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Hepta

Polonia avertizează că nu va susține aderarea Ucrainei la UE atât timp cât Kyivul menține ca simboluri naționale figuri controversate ale OUN și UPA, inclusiv pe Stepan Bandera, a declarat Władysław Kosiniak-Kamysz, vicepremierul Poloniei și ministru al Apărării Naționale, scrie Ukrainska Pravda.

OUN, Organizația Naționaliștilor Ucraineni, a fost o grupare politică naționalistă ucraineană, iar UPA, Armata Insurgentă Ucraineană, a fost aripa sa militară, implicată în rezistența armată.

Stepan Bandera a fost un lider naționalist ucrainean, criticat frecvent în Polonia pentru acțiuni considerate extremiste în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Vicepremierul polonez, Kosiniak-Kamysz, a susținut în emisiunea Gość Wydarzeń difuzată de Polsat News, că Ucraina va întâmpina obstacole serioase în procesul de integrare europeană dacă va continua să folosească OUN și UPA ca simboluri naționale. El a subliniat că Polonia va avea o poziție fermă și va cere Ucrainei să înceteze să îi onoreze pe liderii mișcării naționaliste ucrainene. Kosiniak-Kamysz a spus că orice stat care vrea să adere la Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească cerințe stricte, inclusiv în ceea ce privește memoria istorică.

În opinia sa, cooperarea europeană nu poate fi construită pe respectul față de persoane sau mișcări care provoacă suferință, opoziție sau care răspândesc neadevăruri despre state vecine membre ale UE.

"În UE nu putem pune pe piedestal persoane care subminează cooperarea europeană. Cu Bandera, Ucraina nu va intra în Uniunea Europeană", a declarat oficialul polonez.

Kosiniak-Kamysz a mai spus că Polonia va lua propria decizie în privința extinderii Uniunii Europene și că nimeni nu îi va dicta cum să voteze. "Nimeni nu ne va spune cum trebuie să votăm în privința aderării vreunei țări la UE", a subliniat el.

Vicepremierul polonez a fost de acord și cu sugestia moderatorului potrivit căreia la Kyiv ar exista forțe politice care, de fapt, nu își doresc aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Tensiunile dintre Polonia și Ucraina pe tema memoriei istorice s-au amplificat în ultimele săptămâni.

În seara zilei de 19 iunie, președintele polonez Karol Nawrocki a decis să îl retragă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de pe lista celor decorați cu Ordinul Vulturului Alb, după ce o unitate militară ucraineană a fost numită după Eroii Armatei Insurgente Ucrainene. Nawrocki a spus că Polonia nu va permite aderarea la UE a celor care nu înțeleg necesitatea renunțării la "cultul totalitarismului și al violenței".

După această decizie, mai mulți actuali și foști oficiali ucraineni au anunțat că își vor returna distincțiile primite din partea Poloniei.

Jarosław Kaczyński, liderul partidului de opoziție Lege și Justiție, a declarat că Polonia ar trebui să înceapă să blocheze noile runde de negocieri privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Pe 28 iunie, de Ziua Constituției, Zelenski a anunțat că a transmis Radei Supreme, parlamentul Ucrainei, un proiect de lege privind înființarea unui Panteon Național dedicat ucrainenilor remarcabili.

"Nimeni nu ne va dicta vreodată cum să trăim, cum să vorbim, pe cine să iubim, cui să fim recunoscători sau ce eroi să onorăm", a subliniat Zelenski.