Polonia cere UE să amendeze Meta cu 250 de milioane de euro. Varșovia acuză gigantul american că nu oprește reclamele false

Luna trecută, Comisia Europeană a amendat Google cu aproape 900 de milioane de euro. Foto: Getty Images

Polonia a cerut Comisiei Europene să amendeze Meta, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg, cu 250 de milioane de euro, potrivit Reuters. Ministerul polonez al Digitalizării susține că gigantul tech nu a luat măsuri pentru a combate eficient reclamele false de pe rețelele sociale pe care le deține.

Ministrul Digitalizării a declarat că Polonia nu poate tolera lipsa de acțiune și eficiență în ceea ce privește combaterea reclamelor false care îi vizează pe cetățenii țării.

„În ciuda reclamațiilor repetate de la autoritățile din Polonia și echipele responsabile cu securitatea cibernetică, Meta tot nu a implementat măsuri eficiente pentru a combate reclamele false”, a acuzat ministrul Krzysztof Gawkowski într-o postare pe X.

Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych.



Po analizie materiałów, w tym tych otrzymanych od Meta, a także kolejnych doniesień medialnych o braku kontroli nad… pic.twitter.com/1zSZg8MGf4 — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 27, 2026

Oficialul a adăugat că se așteaptă de la Comisia Europeană să facă verificări de urgență și să aplice amenda de 250 de milioane de euro. „Există dovezi mai mult decât suficiente. În același timp, somez Meta să introducă măsuri eficiente de combatere a înșelătoriilor, reclamelor false și promovarea de aplicații false. Această situație de tip „Vestul Sălbatic” de pe platformele sociale trebuie să se încheie”, a spus el.

Într-o scrisoare către Comisia Europeană, ministrul polonez a precizat că testele realizate de CERT Polska, echipa națională de răspuns la incidente de securitate cibernetică, au depistat 122 de reclame frauduloase.

„În 106 cazuri, respectiv în 86,8% dintre sesizări, Meta a încheiat analiza prin decizia de a nu elimina reclama. Doar 10 reclame au fost eliminate, iar în 6 cazuri nu a fost oferit niciun răspuns”, a declarat ministrul.

Cu o zi în urmă, Meta a anunțat că este de acord să plătească până la 16,68 miliarde de dolari către zeci de state americane pentru a soluționa acuzațiile conform cărora platformele sale au creat dependență în rândul copiilor. Cu toate acestea, compania a negat orice faptă ilegală.

De asemenea, luna trecută, Comisia Europeană a amendat Google cu aproape 900 de milioane de euro, după ce a constatat nerespectarea de către companie a Regulamentului privind piețele digitale (DMA).