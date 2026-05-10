Polonia este prima țară care semnează împrumuturile SAFE ale UE pentru apărare. România, al doilea beneficiar

Polonia a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a semnat acordurile programului de împrumuturi SAFE pentru apărare, urmând să primească 43,7 miliarde de euro în finanțare militară. Semnarea a avut loc după ce guvernul Tusk a găsit o cale de a ocoli veto-ul președintelui Nawrocki, care considera că programul amenință suveranitatea țării. România este al doilea mare beneficiar, cu 16,7 miliarde de euro alocate, scrie Breaking Defense.

În urma unui proces politic turbulent, Polonia a devenit prima țară care a semnat acordurile instrumentului SAFE (Security Action for Europe) al Uniunii Europene, deschizând calea pentru ca Varșovia să înceapă să primească 43,7 miliarde de euro (51,6 miliarde de dolari) în finanțare pentru apărare până la sfârșitul lunii.

Semnarea a avut loc vineri, în prezența unui grup de lideri-cheie din UE și din Polonia, subliniind importanța evenimentului, pe care premierul polonez Donald Tusk l-a descris drept un „moment special”, care reflectă un „punct de cotitură în istoria Poloniei și a Uniunii Europene.”

„Cu toții sperăm să evităm un conflict deschis, dar cunoaștem timpul și locul în care trăim, așa că vrem să ne asigurăm că armata poloneză și industria poloneză de apărare vor fi capabile să facă față oricărei provocări”, a adăugat Tusk.

„Este încă o sarcină uriașă, dar va fi mai simplă datorită unei schimbări de politică, unei schimbări de strategie în Uniunea Europeană. Aceasta este și ziua în care întreaga Europă arată că a învățat lecția istoriei și că este pregătită, în conformitate cu recomandările și în cooperare cu Statele Unite, să își asume o responsabilitate mult mai mare pentru securitatea noastră.”

Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu, a declarat la ceremonia de semnare că „Polonia este cu adevărat un lider în Europa în ceea ce privește apărarea Poloniei, apărarea flancului estic al NATO și apărarea întregii Europe. Astăzi avem nevoie de apărare comună și trebuie să producem mult mai mult echipament militar.”

Creat la 29 mai 2025, SAFE se bazează pe o pereche de împrumuturi cuplate, prin care Uniunea Europeană se împrumută pe piețele internaționale de capital și apoi reîmprumută fondurile statelor membre. Ratingurile de credit mai ridicate la nivelul UE fac ca aceste împrumuturi să devină mult mai accesibile pentru statele membre mai mici. Împrumuturile au un orizont de rambursare de 45 de ani și o perioadă de grație de zece ani pentru rambursarea principalului – ceea ce înseamnă că, în primul deceniu, bugetul de stat va trebui să plătească doar dobânda.

Pe lângă Polonia, alte state UE participante la programul SAFE sunt România (16,7 miliarde de euro), Franța și Ungaria (câte 16,2 miliarde de euro), Italia (aproape 15 miliarde de euro), Belgia (peste 8,3 miliarde de euro), Lituania (6,37 miliarde de euro), Portugalia (5,84 miliarde de euro), Letonia (3,49 miliarde de euro), Bulgaria (3,26 miliarde de euro), Estonia (2,34 miliarde de euro), Slovacia (2,31 miliarde de euro), Croația (1,7 miliarde de euro), Cipru (1,18 miliarde de euro), Finlanda și Spania (câte 1 miliard de euro), Grecia (787 milioane de euro) și Danemarca (46,8 milioane de euro).

Fondurile Poloniei vor finanța peste 120 de proiecte legate de apărare, inclusiv contracte noi și amendamente la acorduri existente, cu 40 de acorduri așteptate să fie semnate până la sfârșitul lunii. Companiile din cadrul Grupului Polonez de Armament (PGZ) vor beneficia cel mai mult de acest program, cu 4 miliarde de dolari investite în sistemul anti-drone San, 278 de milioane de dolari pentru construcția navei de salvare Ratownik și 22 de milioane de dolari pentru ambulanțe de teren.

Alte companii poloneze, precum WB Group, vor beneficia de asemenea de cheltuielile pentru producția de muniție, echipament militar, scuturi anti-drone și alte tehnologii noi. Iar faptul că atâtea alte țări așteaptă să primească fonduri SAFE deschide și oportunități de export pentru firmele poloneze către aceste state.

Ocolirea veto-ului prezidențial

Drumul până la semnare nu a fost deloc simplu. SAFE a fost ținta atacurilor politice din partea partidelor de opoziție, în special din partea președintelui Karol Nawrocki, care a declarat că programul de împrumuturi „amenință suveranitatea Poloniei.”

În martie, Nawrocki a pus veto pe legea guvernamentală de implementare a programului SAFE și a depus propriul proiect de lege în Sejm, așa-numitul „SAFE polonez 0%”, care ar fi servit drept alternativă la programul european și ar fi oferit Poloniei aproximativ 51,5 miliarde de dolari pentru apărare din profiturile Băncii Naționale a Poloniei. Conform lui Nawrocki, aceste fonduri nu ar fi generat dobândă, nu ar fi constituit obligații de credit până în 2070 și ar fi evitat legarea securității Poloniei de schimbările politice de la nivelul Uniunii Europene.

Nawrocki a insistat pe argumentul că împrumuturile SAFE vor fi rambursate de polonezii care acum sunt adolescenți și a susținut că împrumuturile sunt „incompatibile cu articolul 4 al Tratatului UE, care prevede că securitatea este responsabilitatea statelor membre, nu a Uniunii Europene.”

Însă guvernul Tusk a decis să ocolească veto-ul prezidențial, renunțând la legea votată de Sejm în favoarea unor soluții juridice deja existente. Varșovia a adoptat o rezoluție specială numită „Polonia Înarmată” (Polska Zbrojna), care autorizează miniștrii apărării și finanțelor să semneze un acord cu Comisia Europeană fără a fi necesară o nouă legislație.

Fondurile din programul SAFE vor fi transferate acum direct într-un fond de sprijin al Forțelor Armate deja existent la BGK. Însă, din cauza veto-ului prezidențial, fondurile SAFE pot fi alocate doar modernizării armatei poloneze. Proiectele care vizau poliția, Garda de Frontieră și Serviciul de Protecție a Statului – al căror buget este controlat de Nawrocki – vor fi înlocuite cu investiții militare. Guvernul a anunțat că lucrează la un plan separat, fără implicarea UE, pentru finanțarea acestor servicii de securitate internă.

„Încă nu înțeleg cum a fost posibil să blochezi 180 de miliarde de zloți pentru Polonia, pentru armata poloneză, pentru companiile poloneze de apărare”, a spus Tusk la ceremonia de semnare. „Nu voi înțelege asta niciodată. Dar vom găsi soluții, așa cum am găsit o cale de a finaliza proiectul SAFE, vom găsi și modalități de a face fondurile europene mult mai accesibile pentru garda de frontieră, pompierii, poliția și protecția civilă, pentru că aceasta este marea noastră sarcină comună.”