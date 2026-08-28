Polonia estimează un deficit bugetar de 7,1% din PIB şi o creştere economică de 3%

1 minut de citit Publicat la 21:34 28 Aug 2026 Modificat la 21:34 28 Aug 2026

Andrzej Domański, ministrul de Finanțe al Poloniei. sursa foto: Agerpres

Polonia se așteaptă ca deficitul bugetar al administrației publice să rămână neschimbat, la 7,1% din PIB în 2027, același nivel prevăzut acum pentru anul curent, alimentat de livrări record de echipament militar, a declarat, vineri, ministrul de Finanțe, Andrzej Domanski, scrie Reuters.

Guvernul estimase anterior un deficit de 6,8% din PIB pentru acest an, în scădere față de 7,3% în 2025.

„Nivelul livrărilor de echipament militar prognozat pentru anul viitor va fi absolut record”, a spus Domanski în timp ce prezenta proiectul bugetului pe anul viitor. „Dacă am fi avut un nivel al livrărilor apropiat de cel din 2025, acest deficit ar fi fost semnificativ mai mic”.

Veniturile bugetare sunt estimate la aproximativ 160,3 miliarde de euro (186,82 miliarde de dolari), iar cheltuielile la circa 225,5 miliarde de euro. Cheltuielile pentru apărare ar reprezenta aproximativ 45,7 miliarde de euro, adică peste 4,5% din PIB.

Deficitul bugetar pentru 2027 este prevăzut la aproximativ 66,1 miliarde de euro.

Cheltuielile Poloniei pentru apărare au crescut puternic de la invazia Rusiei în Ucraina vecină, în urmă cu trei ani.

Țara, supusă din iulie 2024 procedurii de deficit excesiv a Uniunii Europene, pare să nu facă niciun progres în corectarea deficitului său excesiv, au notat analiștii ING.

Eșecul de a aduce deficitul sub ținta de 3% din PIB va forța, cel mai probabil, măsuri de consolidare a finanțelor publice, au precizat aceștia.

Necesarul brut de finanțare este așteptat să scadă sub 130,3 miliarde de euro, de la aproximativ 138,4 miliarde de euro în 2026.

Costurile cu serviciul datoriei prevăzute pentru 2027 sunt estimate să ajungă la aproximativ 24,7 miliarde de euro, cu circa 3,9 miliarde de euro mai mult decât anul acesta.

Ministrul Domanski a mai declarat că acest lucru se datorează faptului că bugetul de stat trebuie acum să se refinanțeze la dobânzi mai mari, în timp ce în 2020 și 2021 acestea erau „aproape zero”.

El a mai precizat că guvernul mizează pe o creștere economică de 3,0% în 2027 și pe o inflație de 2,8%, față de o creștere de 3,6% și o inflație de 3% în acest an.

Ministrul adjunct de Finanțe, Hanna Majszczyk, a declarat că guvernul se așteaptă acum ca veniturile bugetare pe 2026 să fie mai mici decât cele planificate.