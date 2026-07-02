Polonia face un nou pas spre energia nucleară: vrea să construiască 14 reactoare modulare mici

2 minute de citit Publicat la 13:38 02 Iul 2026 Modificat la 13:38 02 Iul 2026

Contractul pentru Diferență (CFD) este un sistem prin care statul garantează un preț de referință pentru energia produsă. Foto: Getty Images

Compania Orlen Synthos Green Energy (OSGE) a depus la Ministerul Energiei din Polonia o solicitare pentru obținerea unui mecanism de sprijin financiar de tip Contract pentru Diferență (CfD), necesar construirii a 14 reactoare nucleare modulare mici (SMR) BWRX-300 în trei locații din țară, potrivit World Nuclear News.

Proiectul vizează orașele Włocławek, Stawy Monowskie, în apropiere de Oświęcim, și Stalowa Wola și reprezintă prima etapă a unui program mai amplu, care prevede instalarea a 26 de reactoare BWRX-300 în Polonia.

Cum funcționează mecanismul de sprijin

Contractul pentru Diferență (CfD) este un sistem prin care statul garantează un preț de referință pentru energia produsă.

Dacă prețul energiei de pe piață scade sub nivelul stabilit, producătorul primește diferența. În schimb, dacă prețul pieței depășește valoarea de referință, producătorul returnează diferența statului. Astfel, mecanismul oferă stabilitate financiară pe termen lung pentru investițiile în energie.

Compania mizează pe costuri mai mici

Directorul general al OSGE, Rafał Kasprów, a declarat că aprobarea contractului va permite dezvoltarea unei întregi flote de reactoare modulare în Polonia.

Potrivit acestuia, construirea mai multor unități identice va reduce costurile prin standardizare și producție în serie, ceea ce ar putea conduce la energie electrică mai accesibilă atât pentru populație, cât și pentru industrie.

În plus, proiectul ar contribui la dezvoltarea unui lanț de furnizori pentru tehnologia SMR în Polonia.

Modelul urmează proiectul centralei nucleare clasice

OSGE amintește că, la sfârșitul anului 2025, Comisia Europeană a aprobat mecanismul CfD pentru prima centrală nucleară de mari dimensiuni a Poloniei, care va fi construită de compania Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) și va include trei reactoare AP1000 dezvoltate de Westinghouse.

Vicepreședintele OSGE, Bartosz Fijałkowski, consideră că experiența acelui proiect demonstrează că aprobarea Comisiei Europene poate fi obținută într-un timp relativ scurt, mai ales în contextul în care Bruxelles-ul manifestă un interes tot mai mare pentru reactoarele modulare mici.

Urmează analiza Comisiei Europene

După depunerea cererii, autoritățile poloneze vor pregăti documentația necesară pentru notificarea oficială către Comisia Europeană.

OSGE a obținut deja aprobările de principiu pentru toate cele trei amplasamente incluse în proiect. Pentru două dintre acestea au fost stabilite cerințele privind evaluarea impactului asupra mediului, iar pentru cel de-al treilea procedura este în desfășurare.

Compania a obținut și condițiile de racordare la rețeaua electrică pentru amplasamentul din Stawy Monowskie.

Primul reactor ar putea porni în 2032

Conform calendarului prezentat de dezvoltator, primul reactor BWRX-300 ar urma să intre în exploatare în 2032, la Włocławek.

Modelul BWRX-300, dezvoltat de GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, este un reactor modular mic cu o putere de aproximativ 300 MW, răcit cu apă și echipat cu sisteme pasive de siguranță.

Primul reactor de acest tip este deja în construcție la centrala Darlington, din provincia Ontario (Canada), proiect care servește drept model de referință pentru programul nuclear al OSGE.