Polonia îl avertizează pe Putin să nu-i survoleze spațiul aerian în drum spre Budapesta, pentru că s-ar putea să-l aresteze

Polonia îl avertizează pe Putin să nu-i survoleze spațiul aerian în drum spre Budapesta. FOTO: Getty Images

Polonia l-a avertizat marţi pe preşedintele rus Vladimir Putin să nu survoleze spaţiul său aerian pentru a ajunge în Ungaria pentru summitul cu preşedintele american Donald Trump, deoarece, în caz contrar, ar putea fi nevoite să pună în aplicare mandatul internaţional de arestare.

Donald Trump a declarat săptămâna trecută că plănuieşte să aibă o întrevedere cu Vladimir Putin în capitala ungară Budapesta, ca parte a eforturilor sale de a media o încetare a războiului în Ucraina.

Tribunalul Penal Internaţional (TPI), cu sediul la Haga, a emis un mandat de arestare împotriva lui Vladimir Putin în 2023, acuzându-l de crime de război pentru deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina. Rusia nu recunoaşte jurisdicţia TPI şi neagă aceste acuzaţii, scrie Agerpres.

"Nu pot garanta că o curte independentă poloneză nu va ordona guvernului să escorteze o astfel de aeronavă la coborâre, pentru a-l preda pe suspect instanţei de la Haga", a declarat ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, la Radio Rodzina. Mandatul emis de TPI obligă statele membre să îl aresteze pe Putin dacă acesta pune piciorul pe teritoriul lor.

"Cred că partea rusă este conştientă de aceasta. Şi că, din acest motiv, dacă acest summit va avea loc, sperăm cu participarea victimelor agresiunii, aeronava (lui Putin) va folosi o altă rută", a spus Sikorski.



Ungaria, al cărei prim-ministru Viktor Orban întreţine relaţii strânse cu Rusia, a declarat că va asigura participarea lui Putin la summit şi întoarcerea sa acasă după eveniment.



Pentru a evita o survolare a Ucrainei, delegaţia rusă va avea nevoie să zboare prin spaţiul aerian al cel puţin unei ţări membre a Uniunii Europene. Toate ţările UE sunt şi membre ale TPI, deşi Ungaria este într-un proces de retragere din această instanţă.



Polonia, ţară membră a NATO, se numără printre cei mai fermi susţinători ai Kievului după ce Rusia a declanşat o invazie la scară mare împotriva Ucrainei în 2022.

În schimb, Bulgaria a transmis că ar putea să-i dea lui Vladimir Putin autorizația de a călători prin spațiul său aerian pentru a ajunge la Budapesta, acolo unde ar urma să aibă un summit pentru negocieri de pace în Ucraina.Declarația a fost făcută, luni, de ministrul bulgar de externe.