Polonia redeschide granița cu Belarus. China a făcut eforturi pentru a-l convinge pe Tusk dupa ce a pierdut miliarde

Polonia își redeschide punctele de frontieră cu Belarus. Foto: Profimedia

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că punctele de trecere a frontierei cu Belarus vor fi redeschise în noaptea de miercuri spre joi, la ora 00.00, informează tvn24.pl. Măsura închiderii fusese implementată în 12 septembrie, iar această decizie a afectat o rută comercială importantă a Chinei, în valoare de 25 de miliarde de euro pe an.

Tusk a anunțat la începutul ședinței de guvern că ministrul Afacerilor Interne și Administrației „va emite un regulament corespunzător privind redeschiderea punctelor de trecere a frontierei - feroviare și rutiere” cu Belarus. Ulterior, el a specificat că punctele de trecere a frontierei cu Belarus se vor redeschide în noaptea de miercuri spre joi.

Premierul polonez a reamintit că graniţele au fost închise din cauza exercițiilor militare belaruse-ruse Zapad-2025 și a „amenințării sporite și a instabilității politice și factuale din apropierea granițelor noastre” rezultate.

"Dacă va fi nevoie, dacă tensiunile vor crește sau comportamentul agresiv al unor vecini va crește, nu vom ezita să reconsiderăm decizia de a închide punctele de trecere a frontierei”, a subliniat el. „Dar, în acest moment, se pare că aceste motive imediate au expirat”, a afirmat Tusk.

Comerțul Chinei fusese blocat

În urma închiderii totale a frontierei dintre Polonia şi Belarus, din data de 12 septembrie, tot traficul feroviar și rutier a fost oprit acolo, deși o parte importantă din transportul de mărfuri terestru chinez destinat UE trece pe la această frontieră, în special pe la marele nod feroviar de la Malaszewicze (est).

"Partea chineză a primit toate informațiile cu privire la acest subiect. Toate motivele care au dus la o astfel de decizie i-au fost de asemenea prezentate", a declarat, în urmă cu câteva zile, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe polonez, la finalul unei întrevederi între miniștrii de externe chinez și polonez, Wang Yi și Radoslaw Sikorski.

"Aceasta nu este o decizie menită să lovească pe cineva dintre partenerii care transportă mărfuri', însă 'manevre cu un scenariu foarte agresiv se derulează în prezent în Belarus", iar Polonia este expusă în continuu unui 'război hibrid' la frontierele sale estice, a motivat atunci purtătorul de cuvânt polonez Pawel Wronski.