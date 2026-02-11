Polonia refuză invitația lui Donald Trump și nu se alătură „Consiliului pentru Pace”

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace ar urma să aibă loc la data de 19 februarie, la Washington. A fost invitat și președintele Nicușor Dan. Foto: Getty Images

Premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia refuză, deocamdată, invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace”. Va continua însă să analizeze această posibilitate, a adăugat prim-ministrul de la Varșovia.

„Având în vedere anumite îndoieli la nivel naţional cu privire la formatul Consiliului, în aceste circumstanţe, Polonia nu se va alătura activităţii Consiliului pentru Pace, dar vom analiza această posibilitate”, a declarat Tusk în timpul ședinței de Guvern.

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace ar urma să aibă loc la data de 19 februarie, la Washington. Statele Unite au trimis vineri invitaţii pentru eveniment, inclusiv președintelui Nicușor Dan, şi au descris reuniunea ca fiind „şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”. Evenimentul este programat să aibă loc la Institutul American pentru Pace, care a fost redenumit de preşedintele Donald Trump după propriul nume. Reuniunea ar avea ca scop, în parte, strângerea de fonduri.

Potrivit televiziunii poloneze TVP World, un sondaj publicat la începutul acestei luni a arătat că mai puţin de un sfert din populaţia poloneză susţine aderarea ţării lor la consiliul de administraţie al Consiliului pentru Pace, în timp ce 42% se opun.

Preşedintele de dreapta al Poloniei, Karol Nawrocki, care este aliniat mişcării MAGA a lui Trump, a participat la ceremonia de semnare a Cartei fondatoare a Consiliului la Forumul Economic Mondial de la Davos luna trecută, dar nu a semnat documentul pe motiv că avea nevoie de aprobarea guvernului, cu care, de obicei, se situează pe poziţii de rivalitate, mai puţin în chestiunile de politică externă.

Tusk a declarat anterior că problema trebuie dezbătută în Parlament înainte de a se putea lua o decizie.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a propus iniţial acest organism internaţional ca mecanism de monitorizare a păcii în Gaza. De atunci, acesta s-a transformat într-un potenţial rival al Organizaţiei Naţiunilor Unite, stârnind îngrijorarea multor ţări europene invitate să adere. O altă sursă de îngrijorare a fost invitaţia adresată de Trump preşedinţilor Rusiei şi Belarusului de a face parte din consiliul de administraţie. Întrebările privind mandatul şi componenţa organismului au determinat majoritatea ţărilor europene să refuze semnarea cartei sale fondatoare în ianuarie.