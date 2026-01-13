Polonia riscă amenzi de milioane de euro după ce președintele țării a blocat legea UE privind tehnologia

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a respins un proiect care ar duce la implementarea Legii serviciilor digitale a UE, o lege tehnologică ce permite autorităților de reglementare să controleze modul în care firmele de social media moderează conținutul, potrivit Politico.

Nawrocki, un aliat al președintelui american Donald Trump, a declarat într-un comunicat că legea va „oferi controlul asupra conținutului de pe internet funcționarilor subordonați guvernului, nu instanțelor independente”.

Coaliția guvernamentală condusă de prim-ministrul Donald Tusk, rivalul lui Nawrocki, a avertizat că acest lucru expune Polonia și mai mult riscului de amenzi UE de până la 9,5 milioane de euro.

Ministrul adjunct al Digitalității, Dariusz Standerski, a declarat într-un interviu televizat că, „din moment ce președintele a decis să respingă această lege, presupun că este dispus, de asemenea, ca aceste costuri [ale unei potențiale amenzi] să fie imputate bugetului Cabinetului Președintelui”.

Refuzul lui Nawrocki de a semna proiectul de lege aduce aminte de conflictul care s-a întins pe mai mulți ani dintre Varșovia și Bruxelles pe tema statului de drept, un conflict care a început când partidul Lege și Justiție al lui Nawrocki a ajuns la putere în 2015 și a început reformarea instanțelor și a autorităților de reglementare din țară. UE a impus Poloniei penalități de 320 de milioane de euro între 2021 și 2023.

Varșovia se afla deja într-o dispută cu Comisia din cauza implementării lente a regulamentului tehnologic din 2024, când executivul UE a avertizat Polonia pentru întârzierea implementării legii și pentru nedesemnarea unei autorități responsabile.

În luna mai a anului trecut, Bruxelles-ul a dat Varșovia în judecată pe această temă.

Dacă UE va impune noi amenzi pentru implementarea regulilor digitale, aceasta ar „reaprinde dezbateri care amintesc de mecanismul statului de drept și de disputele privind fondurile înghețate”, a declarat Jakub Szymik, fondatorul grupului non-profit de supraveghere CEE Digital Democracy Watch, cu sediul la Varșovia.

Polonia s-ar putea confrunta cu amenzi uriașe

Neimplementarea legii tehnologiei ar putea duce pe termen lung chiar la acumularea de amenzi și penalități în timp, așa cum s-a întâmplat când Varșovia a refuzat să-și reformeze instanțele în timpul crizei anterioare a statului de drept.

Comisia Europeană a declarat într-un comunicat că „nu va comenta procedurile legislative naționale”. A adăugat că „implementarea [Legii serviciilor digitale] în legislația națională este esențială pentru a permite utilizatorilor din Polonia să beneficieze de aceleași drepturi privind DSA”.

„Acesta este motivul pentru care avem o procedură de încălcare a dreptului comunitar în curs împotriva Poloniei” pentru „nedesemnarea și împuternicirea” unei autorități responsabile, se arată în comunicat.

În conformitate cu legea platformelor tehnologice, țările ar trebui să desemneze o autoritate națională pentru a supraveghea regulile până în februarie 2024. Polonia este singura țară a UE care nu a depus eforturi pentru a conveni cel puțin formal asupra autorității de reglementare respective.

Comisia Europeană este autoritatea de reglementare principală pentru un grup de platforme online foarte mari, inclusiv X al lui Elon Musk, Facebook și Instagram, YouTube al Google, TikTok și Shein, deținute de chinezi, și altele.

Însă guvernele naționale au puterea de a aplica legea pe platformele mai mici și de a certifica terțe părți pentru soluționarea litigiilor, printre altele. Legile naționale permit utilizatorilor să își exercite drepturile de a apela la platformele online și de a contesta deciziile.

Legea privind serviciile digitale a devenit un punct central în lupta politică dintre Bruxelles și Washington privind modul de supraveghere a platformelor online. UE a impus prima amendă din istorie în temeiul legii împotriva X în decembrie, determinând administrația americană să-l sancționeze pe fostul comisar UE Thierry Breton și pe alți patru europeni.