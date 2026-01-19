Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an la rând. Rata natalității coboară la un minim record

Stradă aglomerată în Shanghai. În ciuda densității din marile centre urbane, populația statului a scăzut puternic pentru al patrulea an la rând, în timp ce natatiltatea este, de asemenea, în declin. Foto: Getty Images

Populaţia Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025 iar rata natalităţii a coborât la un minim record, relatează presa internațională pe baza datelor oficiale publicate luni.

Acest declin va continua, potrivit specialiștilor.

Conform informațiilor oficiale, populaţia ţării a pierdut anul trecut 3,39 milioane, ajungând la 1,405 miliarde de persoane.

Este o scădere mai rapidă decât s-a înregistrat în 2024.

Cifrele mai arată că numărul total al naşterilor a scăzut la 7,92 milioane, în declin cu 17% comparativ cu valoarea din 2024, de 9,54 milioane.

China, înapoi în secolul 18 din punct de vedere al ratei natalității

Rata natalităţii din China consemnată oficial a scăzut la 5,63 nașteri la 1.000 de persoane.

În 2025, valoarea acestui indicator a fost aproximativ la acelaşi nivel ca în anul 1738, când populaţia Chinei era de numai aproximativ 150 de milioane, a subliniat Yi Fuxian, de la Universitatea din Wisconsin-Madison.

În contrapartidă, rata mortalităţii din statul comunist s-a situat la 8,04 decese la 1.000 de persoane în 2025, fiind cea mai mare de după 1968.

Populația Chinei scade de patru ani și îmbătrânește accelerat

Populaţia Chinei este în scădere din 2022 şi îmbătrâneşte rapid, complicând planul Beijingului de a stimula consumul intern şi de a impulsiona în acest fel creșterea economiei.

Numărul persoanelor cu vârsta peste 60 de ani a ajuns la aproximativ 23% din populaţia totală.

Până în 2035, totalul persoanelor peste 60 de ani va ajunge la 400 de milioane, ceea ce echivalează, aproximativ, cu populaţia Statelor Unite şi a Italiei la un loc.

Asta înseamnă că sute de milioane de persoane vor părăsi forţa de muncă într-un moment în care bugetele de pensii sunt epuizate.

China a crescut deja vârsta de pensionare, bărbaţii urmând să lucreze până la 63 de ani, în loc de 60, iar femeile, până la 58 de ani, în loc de 55.

China suferă de pe urma politicii "un cuplu, un copil", introdusă în anii '80

Și căsătoriile au scăzut în China. Numărul lor s-a redus în 2024 au scăzut cu o cincime față de anul precedent.

Este cea mai importantă scădere înregistrată vreodată, cu doar 6,1 milioane de cupluri înregistrate pentru căsătorie, faţă de 7,68 milioane în 2023.

Căsătoriile sunt, de obicei, un indicator esențial al ratei natalităţii în China.

În mai 2025, autoritățile au luat decizia de a permite cuplurilor să se căsătorească oriunde în ţară, nu doar în locul de reşedinţă. Se estimează că decizia va duce la o creştere temporară a natalităţii.

Oficialii chinezi încearcă, de asemenea, să promoveze opiniile pozitive despre căsătorie şi naşterea copiilor, pentru a anula ecourile politicii copilului unic per cuplu, care a fost în vigoare între 1980 şi 2015.

Această politică a dus la combaterea sărăciei, dar a împins societatea chineză în declinul demografic din prezent.

Chinezii stau prost cu fertilitatea și riscă să rămână fără femei care pot duce o sarcină la termen

Pentru a stimula natalitatea, guvernul a introdus anul trecut subvenţia naţională pentru copii.

Responsabilii guvernamentali s-au mai angajat ca femeile chineze să nu aibă "cheltuieli din propriul buzunar" pe durata sarcinii în 2026, toate costurile medicale, inclusiv fertilizarea in vitro, urmând să fie rambursabile integral din fondul naţional de asigurări medicale.

China are una dintre cele mai scăzute rate de fertilitate din lume, de aproximativ o naştere per femeie, cu mult sub rata de înlocuire de 2,1.

Alte economii din Asia de Est, inclusiv Taiwan, Coreea de Sud şi Singapore, au niveluri similare de fertilitate, de aproximativ 1,1 naşteri per femeie.

Numărul femeilor aflate la vârsta fertilă în China, definite de ONU ca fiind cele cu vârste cuprinse între 15 şi 49 de ani, va scădea cu mai mult de două treimi, urmând să ajungă la mai puţin de 100 de milioane până la sfârşitul secolului.