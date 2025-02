Povestea unui ostatic israelian: Am avut picioarele legate cu lanţuri cu încuietori foarte grele, care îţi intrau în carne

Eli Sharabi, un insraelian ţinut ostatic în Fâşia Gaza timp de peste 490 de zile, a acordat un interviu diplomaţiei israeliene despre momentele petrecute în captivitate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa Foto: Getty Images

Eli Sharabi, un insraelian ţinut ostatic în Fâşia Gaza timp de peste 490 de zile, a acordat un interviu diplomaţiei israeliene despre momentele petrecute în captivitate. Interviul a avut ca scop denunţarea "condiţiilor inimaginabile" ale captivităţii sale, notează Agerpres.

"Timp de un an şi patru luni, am avut picioarele legate cu lanţuri cu încuietori foarte, foarte grele, care îţi intrau în carne", a declarat Sharabi în acest interviu difuzat joi seara de Channel 12 al televiziunii israeliene, conform sursei citate.

Sharabi aminteşte de privarea de hrană şi de acele zile în care tot ce avea de mâncare era "un sfert de lipie care putea fi terminată din trei muşcături". "Mesteci zece minute, 15 minute, firimitură cu firimitură, pentru a simţi cu adevărat că ai mâncat ceva", a spus Sharabi.



Eli Sharabi, acum în vârstă de 53 de ani, a fost răpit în 7 octombrie 2023 din kibuţul Beeri în cursul atacului grupării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, care a dus la declanşarea războiului în Fâşia Gaza. Acesta a fost eliberat pe 8 februarie, împreună cu alţi doi israelieni, într-un schimb de ostatici cu deţinuţi palestinieni în cadrul armistiţiului intrat în vigoare la 19 ianuarie.



Sharabi nu a aflat decât după ce a fost eliberat că soţia şi cele două fiice adolescente ale sale au fost ucise pe 7 octombrie 2023. Yossi Sharabi, fratele său luat ostatic separat, se află în continuare în Gaza şi se presupune că nu ar mai fi în viaţă.



"Contrar a ceea ce s-ar putea crede, eu nu sunt mânios. Am avut şansa să fiu împreună cu Lianne (N.r. - soţia sa) timp de 30 de ani şi să am două fiice extraordinare timp de mai mulţi ani, am avut şansa ca ei să nu mă ucidă", a spus Sharabi în interviu pentru Channel 12, potrivit Agerpres.



În interviu, el povesteşte şi despre ziua în care torţionarul său "l-a informat că avioane israeliene au distrus casa familiei sale".

"Şi primul pe care l-a lovit, am fost eu, cu picioarele, cu pumnii, în coaste", a adăugat Eli Sharabi.

Ministrul de Externe al Israelului, Subrahmanyam Jaishankar, a scris despre Sharabi că "a fost înfometat, bătut şi torturat fizic şi mental. Sharab a acceptat acordarea acestui interviu de aproape o oră, cu scopul de a se face totul pentru a-i readuce acasă cât mai repede pe ostaticii încă deţinuţi în Fâşia Gaza.