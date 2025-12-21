“Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru”. Declarație surprinzătoare a lui Viktor Orban, după ce s-a opus sprijinului pentru Kiev

Viktor Orban a mai spus că Ucraina se bazează pe Ungaria pentru 44% din energia electrică. Foto: Getty Images

Ungaria trebuie să ajute la prevenirea prăbușirii Ucrainei sau să-și “valorifice propria bucată de pământ”, potrivit declarațiilor făcute de Viktor Orban. Acesta s-a adresat duminică susținătorilor săi în orașul Seghed, în timp ce continuă campania în cadrul „turneului său în țară”, potrivit Euronews.

Prim-ministrul ungar se confruntă cu o concurență reală la viitoarele alegeri, iar campania sa pune accent pe experiența în politica externă. În timpul discursului său din orașul maghiar, s-a adresat susținătorilor cu privire la opțiunile pe plan internațional ale Ungariei.

“Nu vă înșelați: prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să facem multe pentru a preveni acest lucru. Oamenii de la țară - și speculanții imobiliari - înțeleg perfect că valoarea bucatei dumneavoastră de pământ este influențată nu numai de starea terenului respectiv, ci și de starea bucatei de pământ vecine și, de asemenea, de cine locuiește acolo.”

Orban a mai spus că Ucraina se bazează pe Ungaria pentru 44% din energia electrică și 56% din gazele naturale pe care le consumă, adăugând că o parte semnificativă a acestei energii provine din surse rusești.

Oficialii maghiari au făcut referire anterior la aceste cifre atunci când au răspuns la criticile privind relațiile Ungariei cu Rusia.

Cu o zi mai devreme, Orban a comentat invazia rusă a Ucrainei spunând că “este greu de spus cine a atacat pe cine”, o afirmație care s-a îndepărtat de consensul internațional predominant cu privire la război.

Într-un discurs de sâmbătă, el și-a reiterat poziția conform căreia acordarea de asistență Ucrainei în războiul împotriva Rusiei contribuie la un conflict mai lung și, în opinia sa, nu servește intereselor Ucrainei.

De asemenea, Ungaria, Slovacia și Cehia au ales să nu participe la programul de finanțare a Kievului, cimentând alianța lor sceptică față de Ucraina și dând o altă lovitură unității UE după ce liderii nu au reușit să ajungă la un acord privind utilizarea a peste 200 de miliarde de euro din activele statului rus înghețate pentru a ajuta Ucraina.

Orban a vorbit cu reporterii după summitul Consiliului European, unde liderii UE au convenit să împrumute împreună 90 de miliarde de euro pentru a trimite ajutor financiar Ucrainei.